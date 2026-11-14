Antalya’daki zirveye renkli görüntüler damga vurdu! COP31 ilk haftayı rekorla tamamladı

Antalya, COP31’in ilk haftasında dünyanın dört bir yanından gelen temsilcileri ağırladı. 196 ülkenin katıldığı zirvede diplomatik görüşmeler ve iklim müzakerelerinin yanı sıra liderler arasındaki samimi anlar da gündem oldu. Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’nın salonda ayakta alkışlanması ve Palau Devlet Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le çektiği selfie haftanın öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.

Katılım rekoru kırıldı

Antalya'da 9 Kasım 2026'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31), 120 bini aşkın kayıtla katılım rekoru kırarak ilk haftasını tamamladı. 1,1 milyon metrekarelik EXPO alanında kurulan zirvede resmi müzakereler Mavi Bölge'de, iş dünyası ve sivil toplum etkinlikleri ise Yeşil Bölge'de yürütüldü. İlk haftada diplomatik görüşmelerin yanı sıra kulislerdeki görüntüler, teknoloji gösterileri ilgi çekti.

Haber7’de yer alan haberde zirvenin detayları sıralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i "Good morning, Maşallah, how are you?" diye karşılaması ve Palau Devlet Başkanı'nın selfie molası haftanın dikkat çeken diğer anları arasında yer aldı.

"35 by 35"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, küresel enerji tüketiminde bugün yüzde 23 olan elektriğin payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarmayı hedefleyen "35 by 35" girişimini anlattı. Birol, "Antalya'dan dünyaya 'Gelecek elektrikte' mesajı vereceğiz" diyerek yatırımcılara ve liderlere seslendi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un Birol için "Türkiye'nin evladı ve küresel bir kahraman." ifadelerini kullanması kulislerde geniş yer buldu.

“Türkiye olarak BRIDGE'in ilk çalışmalarına maddi tutarlarla destek sağlayacağız”

COP31 Başkanı sıfatıyla ev sahipliğini üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ilk haftada iş forumları, kentsel dirençlilik oturumları, Pasifik Dayanıklılık Fonu toplantıları ve yeşil finansman anlaşmalarına katıldı.

Kurum, bu temaslarda "vaatlerin değil, uygulamanın COP'u" mesajını vurguladı:

"Liderlik, sorumluluğu önce üstlenmekle anlam kazanır. Türkiye olarak BRIDGE'in ilk çalışmalarına maddi tutarlarla destek sağlayacağız. UNDP ile imzalayacağımız niyet belgesi de bu iradenin somut ifadesi olacaktır. Ülke olarak taşın altına elimizi koyuyoruz. Çünkü Türkiye'nin tarihi liderlik etmenin ve köprü kurmanın tarihidir. Bugün de coğrafyalar arasında kurduğumuz köprüleri hedeflerle imkanlar, ihtiyaçlarla kaynaklar, bugünün kararlarıyla yarının refahı arasında kuruyoruz. Antalya'da Liderler Zirvesi bize dünyanın ortak bir istikamet aradığını bir kez daha gösterdi. Türkiye güven oluşturan, farklı sesleri buluşturan ve ortak iradeyi sonuca taşıyan bir merkez olarak bu istikametin şekillenmesine katkı sunuyor ve sunmaya devam edecek.

İstiyoruz ki yıllar sonra COP31 hatırlandığında Antalya, iklim diplomasisinin uygulama iradesinin güçlendiği ve güçlendirildiği bir şehir olsun. Antalya'dan dünyaya bırakacağımız en kıymetli miras ortak iradenin gerçek hayatta karşılık bulduğunu göstermek olacaktır. Türkiye'nin COP31 başkanlığı da sözün icraata, hedefin yatırıma, ortak iradenin kalıcı eserlere dönüştüğü bir dönemin adı olsun. Gelin bu köprüyü birlikte kuralım, gelin geleceğin yönünü Antalya'dan birlikte tayin edelim diyorum."+En anlamlı görüntülerden biri ise, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın COP31 Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada kaydedildi.

Filistin Başbakanı salonda ayakta alkışlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, anonsunda şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin’in yanındadır, Gazze’nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de 'dur' diyen ses olsun.”

Filistin Başbakanı salonda ayakta alkışlandı. Konuşmasını tamamlayan Mustafa, Bakan Kurum'a sarılarak teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekti

COP31 Liderler Zirvesi'nin ilk haftasındaki bir diğer renkli görüntü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen selfie oldu. Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ceketinin cebinden çıkardığı telefonla selfie çekti.