Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: Antalya’dan güçlü bir sonuç çıkaracağız

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da devam eden COP31 İklim Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Zirvede gerçekleştirilen müzakerelerin geldiği aşamayı değerlendiren Kurum, ülkeler arasında ortak kararların alınabilmesi için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

İlk beş günde önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Kurum, Türkiye ve Avustralya ekiplerinin üç tur istişare gerçekleştirdiğini ve tarafların görüşlerini içeren ilk değerlendirme belgesinin yayımlandığını açıkladı.

Zirvenin ikinci haftasında bakanlar düzeyindeki görüşmelerin yoğunlaşacağını ifade eden Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede verilen taahhütlerin somut uygulamalara dönüştürülmesini hedeflediklerini vurguladı.

HAYATA DOKUNAN KARARLARA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

COP31 kapsamında yürütülen müzakerelere ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, henüz uzlaşı sağlanamayan konular bulunduğunu ancak tarafların ortak çözüm arayışını sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye ve Avustralya heyetlerinin gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ilk değerlendirme belgesinin kamuoyuyla paylaşıldığını ifade eden Kurum, önümüzdeki haftanın müzakereler açısından belirleyici olacağını söyledi.

Kurum, “Elbette çözüm bekleyen farklılıklar ve ikinci haftaya taşınan önemli konular bulunuyor. Türkiye ve Avustralya ekipleri olarak üç tur istişare gerçekleştirdik. Tarafların görüşlerini içeren ilk değerlendirme belgemizi yayımladık” dedi.

Bakanlar düzeyindeki temaslarla müzakerelerin ilerletileceğini vurgulayan Kurum, “Önümüzdeki hafta bakanlar düzeyindeki görüşmelerle Antalya'dan güçlü bir sonuç çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız açık ve başaracağız. Verilen sözleri insanların hayatına dokunan kararlara dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İLK BEŞ GÜNÜN ÖZETİ

Zirvenin ilk beş gününde önemli bir başlangıç yapıldığını belirten Kurum, ülkelerin temsilcilerinin ve farklı sektörlerden katılımcıların bir araya geldiğini söyledi.

Müzakere salonlarında görüşmeler devam ederken zirvenin diğer alanlarında da yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Kurum, siyasetçilerden yerel yöneticilere, iş insanlarından bilim insanlarına kadar geniş bir katılımcı kitlesinin çözüm önerilerini paylaştığını aktardı.

Kurum, ilk günlerde gıda, tarım, sağlık, enerji ve ulaştırma konularının ele alındığını belirterek iklim değişikliğiyle mücadelede farklı alanları kapsayan çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Elektrifikasyon Forumu'nda temiz enerji dönüşümünün, COP31 kapsamındaki iş dünyası buluşmalarında ise özel sektörün yatırım gücünün değerlendirildiğini belirtti.

TEMİZ ENERJİ VURGUSU

COP31 kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde yalnızca iklim hedeflerinin değil, bu hedeflere ulaşmak için gerekli yatırımların da ele alındığını belirten Kurum, finansman ve teknoloji iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Dirençli şehirlerden yeşil sanayiye, uluslararası ticaretten iklim finansmanına kadar birçok başlıkta görüşmeler yapıldığını ifade eden Kurum, iklim dönüşümünün ekonomik açıdan yeni fırsatlar oluşturduğunu söyledi.

Kurum, “İklim dönüşümü yeni teknolojiler, yeni yatırımlar, yeni istihdam imkanları sunuyor. Biz de iş dünyasının tecrübesini, finans kuruluşlarının imkanlarını aynı zeminde COP31 çatısı altında buluşturuyoruz” dedi.

İş dünyası ve finans kuruluşlarının ortak projelerde buluşmasının, iklim hedeflerinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayacağını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN DEPREM BÖLGESİNDEKİ TECRÜBESİ

Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31'e önemli bir uygulama tecrübesiyle katıldığını söyledi. Deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına dikkat çeken Kurum, 455 bin konutluk büyük inşaat seferberliğinin Türkiye açısından önemli bir birikim oluşturduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının da bu tecrübeyi desteklediğini ifade eden Kurum, Türkiye'nin şehirlerin yeniden inşası ve temiz enerji dönüşümü konularındaki deneyimlerini uluslararası toplumla paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Kurum, “Türkiye olarak bu masaya güçlü bir uygulama tecrübesiyle geldik. Deprem bölgesindeki 455 bin konutluk büyük inşaat seferberliğini ve yenilenebilir enerji yatırımlarımız dünyayla paylaşabileceğimiz kıymetli bir birikim oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

COP31'DE İKİNCİ HAFTA KRİTİK

COP31'in ikinci haftasında görüşmelerin daha da yoğunlaşacağını açıklayan Kurum, gündemde önemli başlıkların bulunduğunu belirtti.

Gençlik, eğitim, bilim, yapay zeka, yeşil sanayi, denizler ve biyolojik çeşitlilik konularının ele alınacağını söyleyen Kurum, ülkeler arasında ortak kararların oluşturulması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Bakanlar düzeyindeki istişarelerin artırılacağını belirten Kurum, tarafların üzerinde çalıştığı başlıklarda uzlaşı sağlanması için yoğun çaba gösterileceğini söyledi.

Kurum, zirvenin ilk beş gününde liderlerin bir araya geldiğini, ülkelerin tecrübelerini paylaştığını, müzakerelerin ilerletildiğini ve yeni iş birliklerinin önünün açıldığını vurguladı.

“ANTALYA'DAN DÜNYAYA ÇAĞRIMIZ AÇIK”

Bakan Kurum, konuşmasında uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek Antalya'dan dünyaya çağrıda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca ülkelerin bireysel çabalarıyla yürütülemeyeceğini ifade eden Kurum, bilim, teknoloji ve finansman imkanlarının ortak hedefler doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kurum, “Antalya'dan dünyaya çağrımız açık. Gelin güveni büyütelim. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın ortak yararına sunalım. Finansmanla ihtiyaçları, yatırım bekleyen, çözüm bekleyen meselelerle finansmanı buluşturalım. Gelecek nesillerin hakkını hep birlikte koruyalım” dedi.

Küresel iklim mücadelesinde güven ortamının güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Kurum, ülkeler arasında ortak sorumluluk anlayışının somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

“ANTALYA TARİHİ BİR BULUŞMA OLARAK HATIRLANSIN”

COP31'in yalnızca büyük bir uluslararası organizasyon olarak anılmasını istemediklerini belirten Bakan Kurum, zirvenin kalıcı sonuçlarla tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Antalya'da alınacak kararların gelecek nesiller açısından önem taşıdığını ifade eden Kurum, zirvenin ülkelerin birbirini dinlediği ve ortak sorumluluk bilincinin güçlendiği bir buluşma olmasını istediklerini vurguladı.

Kurum, “Biz istiyoruz ki Antalya yalnızca büyük bir zirvenin gerçekleştirildiği bir isim olarak hatırlanmasın. Burada ülkelerin birbirini dinlediği, güvenin güçlendiği, ortak sorumluluğun somut adımlara dönüştüğü tarihi bir buluşma olarak hatırlansın” ifadelerini kullandı.

“YARININ DÜNYASI BUGÜNÜN CESARETİYLE ŞEKİLLENECEK”

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda iklim değişikliğiyle mücadelede bugün alınacak kararların geleceği belirleyeceğine dikkat çekti. Türkiye'nin bütün kurumları ve imkanlarıyla COP31 sürecine katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Kurum, uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Kurum, “Çünkü yarının dünyası bugünün ortaya koyduğu cesaretle şekillenecek. Türkiye burada bütün kurumlarıyla, milletiyle ve imkanlarıyla bu büyük sorumluluğun gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edecektir” dedi.

COP31'in ikinci haftasında bakanlar düzeyindeki görüşmelerin hız kazanması ve müzakerelerde ortak kararlar üzerinde uzlaşı sağlanması hedefleniyor. Zirvenin sonunda Antalya'dan çıkacak sonuçlar, küresel iklim politikalarının gelecek dönemine ilişkin önemli mesajlar taşıyacak.