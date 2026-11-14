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Dünya Hindistan’da katliam gibi kazada 23 kişi öldü! Cesetler yan yana yol kenarına istiflendi
Dünya

Hindistan’da katliam gibi kazada 23 kişi öldü! Cesetler yan yana yol kenarına istiflendi

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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde, bir minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 23 kişi öldü. Çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 23 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan basını, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 23 kişinin öldüğünü duyurdu.

Kaza sonrası ortaya çıkan manzara tüyleri ürpertirken, çok sayıda cesedin yol kenarına istiflenmesi dikkat çekti.

Polis, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

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