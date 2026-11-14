Gürkan Zengin, Özel’in kurultay konuşmasını değerlendirdi: Ruhlara işlemiyor samimiyetten uzak!

Havlucuların partisi Yeni Parti'nin kurultayında kürsüye çıkan CHP'deki şaibeli skandallarıyla bilinen Özgür Özel'in konuşması beklenen etkiyi yapmadı. Gazeteci Gürkan Zengin'e göre Özel iyi hitabet yapsa da sözleri yüreklere ulaşmıyor, millette güven ve umut duygusu oluşturmuyor. Zengin, partide lider karizması da heyecan veren bir kadro hareketi de görünmediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından Özel’in kurultay konuşmasına ilişkin görüşlerini aktaran Zengin şunları söyledi:

“Kulaklar ağızdan çıkan bir takım cümleleri işitiyor, ama yürekler tatmin olmuyor. Özgür Özel kötü mü konuşuyor? Bilâkis, ortalamanın üstünde bir hitabetle konuşuyor.

Ama mesajları insanlara geçiyor mu, ruhlara işliyor mu, mesele o. Mesajların insanlara geçmez, ruhlara işlemezse davranışları değiştirmez.

Böyle bin konuşma daha yapsa durum değişmeyecek sanki. Yeni Parti, ya milletin tamamına hitap edebilecek bir lider karizmasıyla ya da insanları heyecanlandıran bir programla desteklenmiş kadro hareketiyle buluşmak zorunda. Bugün ikisi de görünmüyor. Belki de eksik olan budur...”