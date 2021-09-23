Zafer Kurugöl'ün şoke eden dış bağlantısı ortaya çıktı! Bakın başka kimler var

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını iddia etti. Kurugöl, bunun bebeklerde hiçbir yan etkiye neden olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ülkemizde son olarak 12 yaş üstüne velisinin izni ile aşı onayı verilmişti. Çocuklarda vaka sayısının artması nedeniyle NTV'ye açıklamalar yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çok tartışılacak ifadeler kullandı.

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Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

"Sonuçlar ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak"

Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi: "Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

Yeni açıklamayla kıvırdı

Bebeklere aşı yapıldığını iddia eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Yanlışlıkla 1 aylık bir bebeğe Covid-19 aşısı yapıldığını söyleyen Prof. Zafer Kurugöl, açıklaması sonrası Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönelik gelen eleştirilere ve aşı karşıtlarına isyan etti. "Bunu gizleyecek bir şey yok. Bunu aşı karşıtlığına çevirmek gerçekten vicdansızlık" diyen Prof. Kurugöl, "Vurgulamak istediğim şey şudur; bir küçük bebekte bile yan etki yapmayacak kadar güvenli bir aşı olduğunu vurgulamak istiyorum. Ama olayı yanlış bir şekilde yorumladılar. Burada gerçeklere hakaret ediyorlar. Bunu yapanlar toplum sağlığını tehlikeye atıyorlar" dedi.

"Bu aşılama Ege Üniversitesi'nde yapılmamıştır. Bu aşı burada yapılmış değil. Bu aşı 104 milyon dozun içerisinde münferit bir tek şimdiye kadar Türkiye'de görülmüş bir olaydır. Zaten gerekli işlemi, Sağlık Bakanlığı'nda adli kurumlarda işleme almışlardır. Bize niçin gelmiştir? Bize İzmir dışında yapılan bu aşı, yapıldığında çocuk burası bölgenin en güçlü hastanesi olduğu için bize gelmiştir. Bu çocuğun izlenimini biz yaptık. Bu çocuğu her açıdan kalbini böbreklerini hem laboratuvar tetkiklerini izledik. Çok ciddi bir şekilde izledik. Aşı yapılır yapılmaz zaten bunu yapan kişiler bunu gizlemiş değillerdir, bilerek de yapmamışlardır. Aile sağlığı merkezlerinde milyonlarca kişiye aşı yapılıyor. Öyle büyük bir hizmet veriyorlar ki, onların hizmetlerini yok saymak böyle münferit bir olayla aşılamayı ve aşı yapan kurumları karalamak bence vicdansızlıktır" diyen Prof. Kurugöl, bebeğin sağlık durumuna ilişkin olarak da şu bilgileri aktardı:

"Biz sadece Ege Üniversitesi olarak bu çocuğu monitilize ettik. Günlerce izledik en ufak bir şey olur mu diye. En ufak bir şey olmadı. Ondan sonra her gün kontrole geldi. Beni vurgulamak istediğim şudur; küçük bir bebekte bile Covid aşısı yaptığınızda yan etki ortaya çıkmıyor. Çocuklarda insanlarda aşılama çok önemlidir."

Soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığınca, "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"nı iddia eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, mevcut aşı güvenliği altyapısının bu tür iddiaları haklı çıkarmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Kurugöl'ün "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"na ilişkin iddialarının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Mevcut aşı güvenliği altyapısının bu tür iddiaları haklı çıkarmasının mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada, "İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin bu konuda dünyada en güçlü altyapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geldiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır."

İzmir'de hatalı aşı uygulamasına ilişkin sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelinin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Hastanın sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Aile Hekimleri Federasyonu'ndan açıklama

Konuya ilişkin Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)'ndan da bir açıklama geldi. AHEF'ten yapılan açıklamada, "Bebeklere yanlışlıkla Covid aşısı yapıldı açıklaması AHEF olarak kabul edeceğimiz bir açıklama değil.

1- Aşılar 10 yıldır barkodla takip edilir. Bakanlık deposundan çıkışı ile kişiye uygulandığı ana kadar bütün gittiği yerlerde barkodla teslim edilir. Barkod sayısı aşı sayısı uyumsuz olduğu an soruşturma açılır, ortada böyle bir soruşturma yok.

2- Covid-19 aşıları ayrı barkod ayrı aşıla denilen bir sisteme tabidir. Yaş grubu açılmadan barkod okunmaz, aşı sayısı barkod sayısı her gün karşılaştırılır.

3- Aile sağlığı merkezlerinde 15 yıldır aşı yapılıyor. Her aşı ayrı kutu ve renktedir. 15 yıllık tecrübeyle biz Sağlık Bakanlığında aşı ile eğitim veren kurumuz böyle bir hata asla yapılmaz. Bu talihsiz açıklamayı kabul etmiyoruz, bu konuda ilgili mercilere başvurumuzu yaptık" denildi.

Bebekler denek olarak mı kullanıldı?

Prof. Dr. Kurugöl'ün açıklaması sonrası ortaya şok bir belge çıktı. Kurugöl'ün koronavirüs aşısının üreticisi Pfizer tarafından Eylül 2011 tarihinde düzenlenen "Pfizer Bilimsel Araştırma Yarışması"nın jürisinde yer aldığı öğrenildi. Pfizer ile Prof. Dr. Zafer Kurugöl arasındaki kafa karıştıran bağlantı sonrası "Bebekler denek olarak mı kullanıldı?" sorusu akıllara geldi.

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Zafer Kurugöl'ün Pfizer aşı şirketinin düzenlediği Bilimsel Araştırma Yarışması Bilim Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Pfizer'in başka etkinliklerinde de boy gösterdiği belirlenen Zafer Kurugöl'ün yanı sıra medyada sürekli boy gösteren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. İsmail Balık, Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu isimlerin de yer aldığı görüldü.

Ayrıca Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Serhat Ünal, Prof. Dr. Levent Akın gibi isimler de dikkat çekti.

Sosyal medya ayağa kalktı

Prof. Dr. Kurugöl'ün açıklaması sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı tepki paylaşımında bulunurken, #DrZaferKurugölTutuklansın ve #DenekDeğilBebek etiketleri gündeme girdi.