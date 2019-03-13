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Zafer Çika kimdir nereli ve kaç yaşında? Zafer Çika son dakika öldü mü?

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir’de meydana gelen trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın vefatı üzerine Zafer Çika'nın kim olduğ merak konusu oldu. Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999’da iki şahitle Milano’da evlenirler. 2000’de Ali dünyaya gelir. Yapımcı olan Zafer Çika Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika kimdir? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

13 Mart 2019 Çarşamba 08:38
Zafer Çika kimdir nereli ve kaç yaşında? Zafer Çika son dakika öldü mü?

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir’de meydana gelen trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın vefatı üzerine Zafer Çika'nın kim olduğ merak konusu oldu. Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999’da iki şahitle Milano’da evlenirler. 2000’de Ali dünyaya gelir. Yapımcı olan Zafer Çika Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika kimdir? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çika'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Zafer Çika kimdir?

18 Mayıs 2014'te yayımlanan Posta Gazetesi'nin Karnaval ekinde, Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika şöyle anlatılıyor; "Zafer Bey doğma büyüme İzmirlidir. Şehrini, işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul’a taşınır. Büyük aşktır onlarınki. “Çocuğumuz olursa evleniriz” diye düşünürler. Demet Akbağ 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla ‘O defteri artık kapattım’ diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrenir. Kimseye söylemez; 30 Ağustos Zafer Bey’in doğumgünüdür, o güne saklar bu sürprizi. Zafer Bey mutluluktan havalara uçar. Hemen evlenme planı yapılır. Ve Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999’da iki şahitle Milano’da evlenirler. 2000’de Ali dünyaya gelir. Demet Akbağ, Ali’li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımlar... Mayıs başında eşi kalp krizi geçiren Demet Akbağ zor günler geçirmişti. Neyse ki bu kötü günler geride kaldı ve bugünlerde Demet Akbağ, Cannes Film Festivali’nin Türk yıldızı olma sevincini yaşıyor."

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 08:38
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