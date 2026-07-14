66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti! Asansöre adım attığı anda facia yaşandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gaziantep’te 7’nci katta asansöre binen Hazne Öztürkmen, kabinin bir anda hareket etmesi sonucu duvar ile asansör arasında sıkışarak vefat etti.
Gaziantep’te asansöre adım atan 66 yaşındaki Hazne Öztürkmen, saniyeler içinde yaşanan faciadan kurtulamadı.
Olay, Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç Sokak'ta bulunan 11 katlı apartmanda meydana geldi. Binada oturan Hazne Öztürkmen, 7’nci katta asansöre bindi. İddiaya göre adımını atar atmaz asansörün hareket etmesi sonucu Öztürkmen duvar ile asansör arasına sıkıştı. Öztürkmen'in yardım çağrılarını duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılan kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Morguna sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.