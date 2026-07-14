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Serinlemek için dereye girdi: 12 yaşındaki Abdullah’tan acı haber!

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IHA Giriş Tarihi:

Serinlemek için dereye girdi: 12 yaşındaki Abdullah’tan acı haber!

Manisa'da serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu. Salihli ilçesinde yaşanan olayda küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#1
Foto - Serinlemek için dereye girdi: 12 yaşındaki Abdullah’tan acı haber!

Alınan bilgiye göre, Abdullah Yıldırım (12), arkadaşları ile birlikte serinlemek için Yılmaz Mahallesi mevkiinde bulunan dereye girdi.

#2
Foto - Serinlemek için dereye girdi: 12 yaşındaki Abdullah’tan acı haber!

Derede bir süre yüzen Abdullah Yıldırım gözden kayboldu. Yıldırım'ı bulamayan arkadaşları hızlı tren şantiyesinde çalışan işçilerin yanına giderek yardım istedi. Çalışanların polise haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Serinlemek için dereye girdi: 12 yaşındaki Abdullah’tan acı haber!

Abdullah Yıldırım'a ait kıyafetlerinin dereye kenarında bulunması üzerine derenin suyu boşaltılarak su seviyesi düşürüldü ve itfaiye ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

#4
Foto - Serinlemek için dereye girdi: 12 yaşındaki Abdullah’tan acı haber!

Yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu Abdullah Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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