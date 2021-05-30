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Yerel Yüzlerce uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Yerel

Yüzlerce uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Amasya'da 500 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 16:14:00 -
Yüzlerce uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde satışa hazır 500 adet extacy uyuşturucu hap ile polislere yakalanan O.S. (38) ve O.Ç. (30) isimli şahıslar, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine gece saat 01.30’da düzenlenen operasyonda 500 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Operasyonda O.S. ve O.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı.

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