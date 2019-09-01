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Yüzde 50 hibe ile kurduğu serada günlük 3 ton salatalık hasat ediyor

Elazığ’da yüzde 50 hibe desteğiyle sera kuran Nahit Erbek, aylık 90 ton salatalık üreterek hem ekonomik kazanç elde etmeye başladı hem de birçok mevsimlik işçiye ekmek kapısı oldu.

01 Eylül 2019 Pazar 10:40
Yüzde 50 hibe ile kurduğu serada günlük 3 ton salatalık hasat ediyor

Elazığ’da yüzde 50 hibe desteğiyle sera kuran Nahit Erbek, aylık 90 ton salatalık üreterek hem ekonomik kazanç elde etmeye başladı hem de birçok mevsimlik işçiye ekmek kapısı oldu.


Merkeze bağlı Yurt Başı beldesinde çiftçilikle uğraşan 2 çocuk babası Nahit Erbek, Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle 14 dönümlük sera kurdu. 2 yıldır kurduğu serayı işleten Erbek, salatalık başta olmak üzere domates ve biber üretimi yapmaya başladı. Yoğun olarak salatalık yetiştiren Erbek, günlük 3 ton, ayda 90 ton üretim gerçekleştirmeye başladı. Oğlu ve mevsimlik işçilerle işlerini yürüten Erbek, 20 kişiye istihdam oluşturmasının yanı sıra kentte birçok pazarcıyla çalışarak ciddi bir pay sahibi oldu.


2 yıldır seracılık yaptığını anımsatan Nahit Erbek, “20 dönüm 500 metrekare alan üzerine 14 dönüm 600 metrekare üzerine sera kurdum. Tarım Bakanlığının yüzde 50 hibe desteği ile yaptık. 2017’de projeyi yaptık. 2 senedir üretim yapıyoruz. Salatalık, domates ve biber gibi çeşitleri sebzeleri ekiyoruz" dedi.



"Şu anda fiyatlar iyi"


Bu yıl ilk başta biber, domates ve salatalık ektiklerini, ikinci ekimde ise sadece salatalık yetiştirdiklerini aktaran Erbek, "Salatalık şu an 2 TL fakat zaman zaman değişiyor. Birinci etapta fiyatlar iyi değildi bu yüzden para kazanamadık. Sadece işçiye çalıştık. Biber ve domatesin fiyatı iyiydi. Salatalıkta ikinci sezon fazla ekilmediği için şu anda fiyatlar iyi memnunuz. Böyle giderse seranın borcunu kapatırız" diye konuştu.


Sera alanında 10 dönümün ekili olduğuna ve günlük 3 ton salatalık hasadı yaptıklarını dile getiren Erbek, "Bu da ayda 90 ton salatalık ediyor. Topladığımız salatalıkları hale götürüyoruz. Halciler de belli bir komisyon karşılığında pazarcılara, marketlere ve bakkallara satıyorlar. Salatalık reyonu tam kapasiteye tam verime bindiği zaman 18 ile 20 kişi çalışıyoruz. Oğlumla birlikte idare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:40
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