Yüzde 30 zam gelmişti! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
Ekonomi

Yüzde 30 zam gelmişti! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yüzde 30 zam gelmişti! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Petrolün varil fiyatında yüzde 30'luk artışın tetiklediği enerji fiyatlarındaki yükselişin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları dünya genelinde ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. Türkiye de bu konuda önemli adımlar atıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirerek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal hesabından, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçmiş tecrübeler, bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."

