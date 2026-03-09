Ölüm saçan sarkıtlara operasyon! ‘Buz Timleri’ görev başında: Çatılardaki tehlikeyi onlar temizliyor

KENDİLERİ İÇİN GELİR KAPISI OLUŞTURDULAR Kurdukları timle kentte hem çatılardaki tehlikeyi önleyen hem de kendilerine gelir kapısı oluşturan dağcılar, bir çatıyı temizlemek için saatlerce çalışıyor. Dağcı Orkun Özakalın, yaz ayında endüstriyel dağcılık yaptıklarını anlattı. Belediyelerin tüm binalara yetişemediğini ve bu durumda bazı zamanlarda mağduriyet yaşandığını ifade eden Özakalın, şöyle konuştu: "Normalde taş düşmelerine karşı heyelanlı bölgelerde veya yüksek binalarda bakım onarım işleri yapıyoruz. Kış ayında çok yoğun kar yağıyor. Bizden önce böyle bir çatı buz temizliği yoktu. Belediye de her yere yetişemiyordu. Böylelikle bir ihtiyaç olduğunu gördük. Şimdi bu işi yapıyoruz. Önce emniyetimizi alıyoruz, sonra sorunlu bölgeyi tespit ederek o alana iniş yapıyoruz. Bunu iplerle gerçekleştiriyoruz. İpleri kendi bildiğimiz, güvendiğimiz noktalardan çift emniyetle bağlayarak iniş yapıyoruz. Uç kısımlardaki saçaklardan ziyade tümden temizlik yaparak kalıcı çözüm sunuyoruz." Özakalın, pencere altlarından buz temizlemenin kesin çözüm olmadığını belirterek, "Çünkü eriyen kar, tekrar buz yapıyor. Bu zamanlarda artık karların temizlenmesi gerekiyor. Çatılardaki kar donduğu zaman kalıp hale geliyor ve düşmesi halinde daha çok hasar veriyor" diye konuştu.