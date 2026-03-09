  • İSTANBUL
Ölüm saçan sarkıtlara operasyon! ‘Buz Timleri’ görev başında: Çatılardaki tehlikeyi onlar temizliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ölüm saçan sarkıtlara operasyon! 'Buz Timleri' görev başında: Çatılardaki tehlikeyi onlar temizliyor

Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Erzurum’da, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesi binaların saçaklarında dev buz sarkıtlarının oluşmasına neden oluyor. Kendi ağırlığıyla kopup düşmesi halinde ağır yaralanmalara ve ölümlere davetiye çıkaran bu kar kütlelerine karşı, şehirdeki profesyonel dağcılar harekete geçti. "Buz Timi" adını verdikleri bir ekip kuran 4 dağcı, endüstriyel dağcılık ekipmanlarıyla binaların tepesine çıkarak tehlikeyi bertaraf ediyor.

#1
Foto - Ölüm saçan sarkıtlara operasyon! 'Buz Timleri' görev başında: Çatılardaki tehlikeyi onlar temizliyor

Dondurucu soğukların etkisinden çıkamayan Erzurum’da, binaların çatılarından sarkan dev buz kütleleri yayalar için büyük tehlike saçıyor. Belediyenin yetişemediği noktalarda devreye giren profesyonel dağcılar, kurdukları "Buz Timi" ile metrelerce yükseklikte canlarını hiçe sayarak temizlik mesaisi yapıyor.

#2
Foto - Ölüm saçan sarkıtlara operasyon! 'Buz Timleri' görev başında: Çatılardaki tehlikeyi onlar temizliyor

Erzurum’da kış aylarında çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtlarının oluşturduğu tehlikeyi önlemek için profesyonel dağcılar, “buz timi” kurdu. Kentte kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı, binaların çatılarında tehlikeli kar kütleleri ve buz sarkıtlarının oluşmasına yol açıyor. Şehirdeki bu riski ortadan kaldırmak üzere bir araya gelen 4 profesyonel dağcı, "buz timi" kurdu. Dağcılık ekipmanlarıyla güvenliklerini sağlayan ekipler, bacalara sabitlenen hatlar üzerinden çatılara inerek biriken kar ve buzları kontrollü şekilde temizliyor. Belirli ücret karşılığında verdikleri hizmet kapsamında bina yöneticilerinden gelen talepleri yerine getiren ekipler, çatılardaki kar ve buz birikintilerini tamamen temizleyerek kalıcı çözüm sunmayı amaçlıyor.

#3
Foto - Ölüm saçan sarkıtlara operasyon! 'Buz Timleri' görev başında: Çatılardaki tehlikeyi onlar temizliyor

KENDİLERİ İÇİN GELİR KAPISI OLUŞTURDULAR Kurdukları timle kentte hem çatılardaki tehlikeyi önleyen hem de kendilerine gelir kapısı oluşturan dağcılar, bir çatıyı temizlemek için saatlerce çalışıyor. Dağcı Orkun Özakalın, yaz ayında endüstriyel dağcılık yaptıklarını anlattı. Belediyelerin tüm binalara yetişemediğini ve bu durumda bazı zamanlarda mağduriyet yaşandığını ifade eden Özakalın, şöyle konuştu: "Normalde taş düşmelerine karşı heyelanlı bölgelerde veya yüksek binalarda bakım onarım işleri yapıyoruz. Kış ayında çok yoğun kar yağıyor. Bizden önce böyle bir çatı buz temizliği yoktu. Belediye de her yere yetişemiyordu. Böylelikle bir ihtiyaç olduğunu gördük. Şimdi bu işi yapıyoruz. Önce emniyetimizi alıyoruz, sonra sorunlu bölgeyi tespit ederek o alana iniş yapıyoruz. Bunu iplerle gerçekleştiriyoruz. İpleri kendi bildiğimiz, güvendiğimiz noktalardan çift emniyetle bağlayarak iniş yapıyoruz. Uç kısımlardaki saçaklardan ziyade tümden temizlik yaparak kalıcı çözüm sunuyoruz." Özakalın, pencere altlarından buz temizlemenin kesin çözüm olmadığını belirterek, "Çünkü eriyen kar, tekrar buz yapıyor. Bu zamanlarda artık karların temizlenmesi gerekiyor. Çatılardaki kar donduğu zaman kalıp hale geliyor ve düşmesi halinde daha çok hasar veriyor" diye konuştu.

#4
Foto - Ölüm saçan sarkıtlara operasyon! 'Buz Timleri' görev başında: Çatılardaki tehlikeyi onlar temizliyor

VATANDAŞLARIN KENDİLERİNE İP BAĞLAYIP YÜKSEĞE ÇIKMASI ÇOK TEHLİKELİ Çatılardaki karı temizlemek için zaman zaman vatandaşların kendilerine ip bağlayarak yükseğe çıktıklarına işaret eden Özakalın, bunun oldukça riskli olduğunu ve zaman zaman kazaların da yaşandığını anlattı. Bu güvensiz çalışmadan uzak durulmasını tavsiye eden Özakalın, "Biz bile profesyonel olduğumuz halde çift emniyet, bazen üç emniyet şeklinde iniyoruz. Böyle bir şeye kalkışmasınlar. İş güvenliği almadan ne insanların canına ne malına herhangi bir şey gelmesin. Bu, bir profesyonel işidir" dedi. Apartman sakinlerinden Melih Demir de vatandaşların kar ve buz temizlemek için çatıya çıkmasının çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak, bunun yerine profesyonellerden yararlanmanın daha mantıklı olduğunu belirtti.

