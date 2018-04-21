"Yüzde 0.68" ile seçim sonucunu belirleyecek

Saadet Partisi 24 Haziran’da yapılacak ‘erken seçim’ kararı üzerine Genel İdare Kurulu üyelerini olağanüstü topladı. Balgat Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen Saadet Partisi GİK Toplantısı’nda Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi’nin seçim sürecindeki yol takvimi ile ilgili bilgiler veren Karamollaoğlu, ekonomiye dikkat çekerek “Şuanda en büyük problemleri ekonomi; Ülkemiz yanıyor, para bulamıyorlar. Problemlere çözüm üretemiyorlar.” yorumunda bulundu.

‘SEÇİMİN BELİRLEYİCİSİ SAADET PARTİSİ OLACAK’

Seçimlerin belirleyicisinin Saadet Partisi olacağına inandığını söyleyen Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Bu konuda bizim hiçbir tereddüdümüz yok. Kamuoyunda böyle bir hava meydana geldi. Ülkemiz çok badireli bir dönemden geçiyor. Ne yazık ki iktidarda bulunanlar bu korkunç gidişe bir çare bulma imkanına sahip değiller. Biz bu arkadaşlarımızın icraatlarını yaklaşık 16 yıldır takip ediyoruz. Ne yazık ki hiçbir sahada ülkemizi içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtaracak bir adım atmadılar. Sık sık soruluyor ‘Efendim hiç mi iyi bir şey yapmadılar?’ diye. Doğrudur bazı güzel adımlar da attılar ama Türkiye sadece bir iki konunun halledilmesiyle düzeltilecek bir ülke değil. Dış politikada istikrarları hiç yok bu arkadaşların.”