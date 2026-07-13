Haftalarca linç edilmişti... Deniz Akkaya'nın yıllar önceki Haluk Levent yorumu yine gündem oldu

Kahramanlık maskesi altında yürütülen kirli tezgahlar, adli soruşturmalarla bir bir deşifre olmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen AHBAP Derneği soruşturmasında, şüphelilerin dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde kan donduran WhatsApp yazışmaları ele geçirildi.

“MİDE KANSERİ YALANI” İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında, şüphelilerin dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde kan donduran WhatsApp yazışmaları deşifre edildi. Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre, dernek başkanı Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’ya, belirli kişilere yönelik kurgu bir senaryo hazırlaması talimatını verdiği tespit edildi.

Levent’in, asistanından “mide kanserine yakalandığı ve tedavi için finansal kaynak aradığı” yönünde asılsız bilgiler yaymasını istediği, bu kurgusal ajitasyonu inandırıcı kılmak amacıyla da asistanından kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını talep ettiği ortaya çıktı. Yazışmaların devamında ise asistanı Yeliz Kaya’nın, bu süreçte kullanılacak senetlere dair duyduğu endişeleri Haluk Levent'e ilettiği dökümlere yansıdı.

“ATATÜRKÇÜYÜM DİYE HALUK LEVENT’E PARA VERMEK ZORUNDA DEĞİLİM”

Yaşanan bu skandal gelişme, geçmişte Haluk Levent hakkındaki sözleri nedeniyle linç edilen Deniz Akkaya’yı akıllara getirdi. Katıldığı bir canlı yayında, muhalif camianın yardımlaşma adı altında fonladığı sisteme tepki gösteren Akkaya, “Atatürkçüyüm diye Haluk Levent'e para vermek zorunda değilim” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri nedeniyle Akkaya, körü körüne Levent'i savunan kemalist muhalifler tarafından ağır hakaretlere uğramıştı.

"DOLANDIRICI" DEMİŞTİ

Deniz Akkaya’nın Haluk Levent eleştirisi bununla sınırlı değildi. Akkaya Haluk Levent’e bir sosyal medya paylaşımında “dolandırıcı” demişti. Kara para akladığı iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz ile samimi fotoğrafları olan Levent’i sert dille eleştirmişti. Haluk Levent ise Deniz Akkaya hakkında apar topar dava açmış, ancak yargılama sürecinde davasını geri çekmek zorunda kalmıştı.