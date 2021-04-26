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Eğitim Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Son dakika: Ziya Selçuk açıkladı ortaokul, lise sınavları ertelendi mi?
Eğitim

Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Son dakika: Ziya Selçuk açıkladı ortaokul, lise sınavları ertelendi mi?

Ortaokul ve lise yüz yüze sınav erteleme haberleri milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Artan korona vakaları nedeniyle 8. ve 12. sınıflar hariç diğer sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Hal böyle olunca da yüz yüze sınıfların ertelenip ertelenmeyeceği öğrenciler tarafından sorulur oldu. Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un en çok karşılaştığı sorulardan hiç şüphesiz okullara yüz yüze sınıflar olacak mı? Ortaokul sınavları iptal mi? Lise yüz yüze sınavlar etelenecek mi? soruları olmakta. Bakan Ziya Selçuk, okul sınavlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 10:47:00 - 2021-04-26 10:48:09
Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Son dakika: Ziya Selçuk açıkladı ortaokul, lise sınavları ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yüzyılda bir denk gelebilecek bir hadise karşısında eğitimde alternatifler üreterek her bir evladımıza ulaşmak çabasındayız. Milli Eğitim Bakanlığı adına bir sene zorlu ama çok öğretici ve verimli geçti. Okullar genel olarak kapalı olsa da okul öncesi eğitim kurumlarını, ilkokulları ve köy okullarını elimizden geldiğince açık tutmaya çalıştık.” dedi.

Yüz yüze olan sınavlar ertelenecek mi?

Milliyet Gazetesi'nin sorularını cevaplandıran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğrencilerin eksik kalmamaları için gece gündüz çalıştıklarını belirterek "Eğer risk varsa kapatırız, yoksa açarız. Her senaryoya karşı hazırlık yapıyoruz" dedi.

“Salgının seyrinde yeniden yaşanan artış nedeniyle sınavları erteleme kararı aldık.” diyen Bakan Selçuk, yüz yüze sınavlara ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, şunları söyledi: “Okullarda yüz yüze eğitim yapan 8 ve 12. sınıf öğrencileri için sınavlar da yine okulda yüz yüze yapılacak. Diğer sınıf düzeylerinde sınavların ise 3 Mayıs sonrasında okulda yapılmasını uygun bulduk. 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili tümüyle bakış açımız şu; eğer sağlık koşulları açısından 'sınavların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var' denirse inanın; hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız olmaz. Çünkü çocuklarımız, velilerimiz, öğretmenlerimizin sağlığı her şeyden önce geliyor.”

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