  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yusuf Yazıcı'ya dev talip
Spor

Yusuf Yazıcı'ya dev talip

Fransız ekiplerinden Lille'de başarılı bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı'ya dünya devi talip oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 10:13:00 -
Yusuf Yazıcı'ya dev talip

Lille'den sezon sonu ayrılacağı konuşulan Yusuf Yazıcı için Arsenal'in devreye girdiği öğrenildi. kadrosuna yaratıcı bir oyuncu katmak isteyen Londra ekibinin kiralık olarak forma giyen Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın takımdan ayrılması durumunda milli yıldızımıza imza attıracağı iddia edildi.

Arsenal'de Yusuf Yazıcı sesleri. Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen İngiliz ekibinin milli futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, kadrosuna yaratıcı bir oyuncu katmak isteyen Arsenal, Yusuf Yazıcı'da karar kıldı. Londra ekibi, kiralık olarak forma giyen Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın takımdan ayrılması durumunda Yusuf Yazıcı'ya imza attıracak.

Haberde Yusuf'un bu sezon gösterdiği performans övülürken Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ve Milan karşısında yaptığı hat tricklerden bahsedildi.

Geçtiğimiz gün Fransız basınında yer alan haberde Lille'nin mali kriz nedeniyle piyasa değeri yüksek futbolcuları elinden çıkaracağı ve bu oyuncuların içinde milli futbolcumuzun da yer aldığı iddia edilmişti.

36 maçta 14 gol

Bu sezon Lille'de gol yollarında etkili bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle çıktığı 36 maçta 14 gol kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AKINCI TİHA bir eşiği daha başarıyla tamamladı
Teknoloji

AKINCI TİHA bir eşiği daha başarıyla tamamladı

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Prototip 3 bir testi daha başarıyla tamamladı.
Süper Lig'de 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Süper Lig'de 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Libya'dan 'Türkiye' açıklaması: Anlaşmaları ele almak için...
Dünya

Libya'dan 'Türkiye' açıklaması: Anlaşmaları ele almak için...

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi, Türkiye ile ortak çıkarların yeni dönemde korunacağını vurguladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay