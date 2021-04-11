Yusuf Yazıcı'ya dev talip

Lille'den sezon sonu ayrılacağı konuşulan Yusuf Yazıcı için Arsenal'in devreye girdiği öğrenildi. kadrosuna yaratıcı bir oyuncu katmak isteyen Londra ekibinin kiralık olarak forma giyen Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın takımdan ayrılması durumunda milli yıldızımıza imza attıracağı iddia edildi.

Arsenal'de Yusuf Yazıcı sesleri. Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen İngiliz ekibinin milli futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, kadrosuna yaratıcı bir oyuncu katmak isteyen Arsenal, Yusuf Yazıcı'da karar kıldı. Londra ekibi, kiralık olarak forma giyen Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın takımdan ayrılması durumunda Yusuf Yazıcı'ya imza attıracak.

Haberde Yusuf'un bu sezon gösterdiği performans övülürken Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ve Milan karşısında yaptığı hat tricklerden bahsedildi.

Geçtiğimiz gün Fransız basınında yer alan haberde Lille'nin mali kriz nedeniyle piyasa değeri yüksek futbolcuları elinden çıkaracağı ve bu oyuncuların içinde milli futbolcumuzun da yer aldığı iddia edilmişti.

36 maçta 14 gol

Bu sezon Lille'de gol yollarında etkili bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle çıktığı 36 maçta 14 gol kaydetti.