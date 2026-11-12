Sapkın Fergio House partisine katıldın mı? Sarıgül'ün adı fuhuş listesinde

HABER MERKEZİ

Daha önce sapkın ilişkileri, iğrenç tacizleri, minik öğrencilere yönelik istismar skandalları ve Almanya’da swinger partilerine katılarak eş değiştirdiği iddiaları ortaya saçılan YP’li Mustafa Sarıgül’ün rezaletlerinin bununla sınırlı olmadığı öne sürüldü. Şimdi de Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile birlikte uygunsuz görüntüleri sosyal medyada servis edilen yakın koruması B.Ö.D.’nin, sadece para babalarının katılığı ve yüzlere maske takılarak “rızaya dayalı” her türlü sapkınlığın işlendiği Fergio House adlı fuhuş partilerinde boy gösterdikleri iddia edildi.

HER GÜN BAŞKA BİR SKANDAL

Ailesine yönelik başlatılan kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturması sonrası sapkın ilişkileri, iğrenç tacizleri, minik öğrencilere yönelik istismar skandalları ve Özel’e 350 bin dolar rüşvet verdiği iddiaları ortaya saçılan Mustafa Sarıgül’ün rezaletlerinin bununla sınırlı olmadığı öne sürüldü. Eski karısı Aylin Kotil’in kuzeninin eşiyle birliktelik yaşadığı ve Almanya’da swinger partilerine katılarak eş değiştirdiği sanık ifadelerine yansıyan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün şimdi de sadece para babalarının katılığı ve yüzlere maske takılarak “rızaya dayalı” her türlü sapkınlığın işlendiği Fergio House adlı fuhuş partilerinde boy gösterdiği iddia edildi.

Haber Merkezimize ulaşan iğrenç görüntülerde, içerisinde açık saçık kıyafetli kadınların bulunduğu bir VIP araç içerisinde gözleri bağlı şekilde görülen kişinin Sarıgül olduğu belirtilirken, daha önce birlikte uygunsuz görüntüleri çıkan eski koruması B.Ö.D.’nin ise sapkın partide garson kıyafeti eşliğinde içki sunumu yaptığı belirtildi.

“SARIGÜL’DEN ÇOK PARA KAZANDIK” İDDİASI

Akit’in ele geçirdiği belgelerde skandal detaylar yer aldı. Belgeler arasında yer alan “Fergio House Partisine Katılanlar” başlıklı listenin 10. Sırasında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Sarıgül’ün ismi dikkat çekerken, balya balya dolarların olduğu bir videoda ise Fergio Hause partisi organizatörlerinin, “Sarıgül’den ne kadar çok para kazandık. İyi sağlam para var” dedikleri duyuldu. Sarıgül ve korumasının, “Fergio Bey” lakaplı Ferhat Günay ve ikizi Serhat Günay tarafından ultra lüks villalarda düzenlenen ve on binlerce dolar ödenerek dahil olunabilen özel fuhuş partilerine katıldığına yönelik iddialar Yeni Parti’de patlak veren uçkur lağımının boyutunu gözler önüne serdi.

AKILLARDA DELİ SORULAR

Katılımcıların belli kurallara göre seçildiği, sadece sözde “sayın” insanların, para baronlarının katıldığı ve +18’lik rezil eylemlerin yapıldığı Fergio House partilerine yönelik iddialar soru işaretlerine sebep oldu. Hakkında ortaya saçılan iddialar sonrası sessizliğe bürünen Sarıgül, bakalım bu sorulara cevap verecek mi?

Fergio House tarafından düzenlenen herhangi bir partiye veya etkinliğe katıldınız mı? Katıldıysanız hangi tarihte ve kimin davetiyle katıldınız?

Söz konusu etkinliğe korumanızla birlikte katıldığınız iddiası doğru mu?

‘Fergio Bey’ olarak bilinen Ferhat Günay’ı tanıyor musunuz? Tanışıyorsanız ne zaman ve hangi vesileyle tanıştınız?

Ferhat Günay veya Fergio House ile kişisel, ticari ya da organizasyonlara ilişkin herhangi bir bağlantınız oldu mu? İlişkinizin kapsamını açıklar mısınız?

Sizin veya adınıza hareket eden herhangi bir kişinin Ferhat Günay ya da Fergio House ile para transferi, ödeme, borç, bağış veya sponsorluk ilişkisi oldu mu? Olduysa bu işlemlerin amacı neydi?

Ferhat Günay ile birlikte herhangi bir etkinlik düzenlediniz, finanse ettiniz veya düzenlenmesine aracılık ettiniz mi? Olduysa etkinlikteki rolünüz neydi?