Yusuf Yazıcı'dan transfer açıklaması!

Yusuf Yazıcı, transfer sorusuna yanıt verdi. Yıldız futbolcu, sezon sonuna kadar CSKA'dayım dedi. Yazıcı açıklamasında şunları söyledi:

"Burada çok sıcak karşılandım, bu yüzden takıma kolayca uyum sağladım"

CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig'de şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi. Transfer sorularına yanıt veren Yazıcı, sezon sonuna kadar CSKA'da top koşturacağını belirtti.

Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, taraftar ve uzmanların verdiği oylarla 25 yaşındaki golcü futbolcunun şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildiği kaydedildi.

Milli futbolcu, transferi ve performansı ile ilgili Rus basınına dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Yusuf Yazıcı konuşmasında "Tüm takım arkadaşlarım bana karşı nazik ve çok iyi hepsine çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce CSKA'yı analiz ettik ve buraya transfer olmaya karar verdim. Transfer olduktan sonra da doğru bir karar aldığımı söyleyebilirim" dedi.

"Sezon sonuna kadar CSKA'dayım"

Rusya'ya transfer olduğu için pişman olmadığını söyleyen başarılı oyuncu, "Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olduğum için pişman değilim. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama sezon sonuna kadar CSKA'da kalacağım" ifadelerini kullandı.

"Çok sıcak karşılandım"

Yıldız oyuncu ayrıca, "Adaptasyon tamamen atmosfere bağlı. Burada çok sıcak karşılandım, bu yüzden takıma kolayca uyum sağladım. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla çıktığı 5 maçta, 6 gol attı.