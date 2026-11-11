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Dünya Hamaney talimat verdi! Çin kartı masada
Dünya

Hamaney talimat verdi! Çin kartı masada

Yeniakit Publisher
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Hamaney talimat verdi! Çin kartı masada

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülke lideri Mücteba Hamaney’in Çin’le ilişkilerin dış politikada öncelikli konuma alınmasını istediğini söyledi. Kalibaf, iki ülkenin 25 yıllık işbirliği programının somut projelerle hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Çin İşlerinden Sorumlu Özel Temsilci olarak da görev yapan Kalibaf, Telegram hesabından Hamaney’in kendisine ilettiği yazılı talimatın ayrıntılarını paylaştı. Kalibaf, Çin’le ilişkilerde izlenecek stratejiyi belirlemek ve alınan kararların uygulanmasını denetlemekle yetkili bir kurul bünyesinde çalışacaklarını bildirdi.

ÇİN’LE TEMASLAR İÇİN ORTAK TAKİP MEKANİZMASI

Kalibaf, İran’daki kurumların Pekin’le ayrı ayrı temas yürütmesi yerine ortak bir takip mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özel temsilciliğin görevini, ilgili kurumların yetki alanlarını koruyarak öncelikleri belirlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve ortak çalışma gerektiren konuları takip etmek olarak tanımladı.

Tahran ile Pekin’in 2021’de imzaladığı 25 yıllık kapsamlı işbirliği programı enerji, altyapı, ticaret ve ulaştırma gibi alanları kapsıyor. Kalibaf, iki ülke arasındaki işbirliğinin sembolik anlaşmalarla sınırlı kalmaması ve programın somut projelere dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

PEKİN’E BÖLGESEL DİPLOMASİDE ROL

Kalibaf, Çin’in savaşın sona erdirilmesinde ve bölgede süregelen “ne savaş ne barış” durumunun aşılmasında rol oynayabileceğini ifade etti. Pekin’in hem İran’la hem de bölgedeki Arap ülkeleriyle ilişkilerine işaret eden Kalibaf, Çin Devlet Başkanı’nın dört öneriye dayanan yaklaşımının bölgesel istikrar için fırsat sunduğunu söyledi.

İran petrolünün önemli alıcılarından biri olan Çin, Mart 2023’te İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını sağlayan anlaşmaya ev sahipliği yapmıştı.

Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin 17 Mart 2026’da İsrail’in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Çin İşlerinden Sorumlu Özel Temsilci olarak atanmıştı.

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Yorumlar

Anar

Iran cehennemle dünya arasinda yol bulmus hamaneyden haber getiriyorlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Tahran’dan Pekin’e Stratejik Hamle: Savaşın Seyrini Değiştirecek Çin Kartı Orta Doğu’da devam eden ABD-İran-İsrail eksenindeki çatışmalar, sahadaki askeri hareketliliğin ötesinde küresel diplomasi satrancında yeni ve kritik bir evreye girdi. İran Meclis Başkanı ve Çin İşlerinden Sorumlu Özel Temsilci Muhammed Bakır Kalibaf’ın, ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney’in Pekin ile ilişkilerin dış politikada öncelikli konuma alınması yönünde yazılı talimat verdiğini duyurması, bölgedeki güç dengelerini doğrudan etkileyebilecek bir adım olarak öne çıkıyor. Kalibaf’ın özellikle 2021 yılında imzalanan ve enerji, altyapı, ticaret ile ulaştırma gibi stratejik sektörleri kapsayan 25 yıllık işbirliği programının somut projelerle hayata geçirilmesi gerektiğine yaptığı vurgu, Tahran’ın sadece diplomatik bir mesaj vermediğini, aynı zamanda ekonomik ve stratejik bir kalkan oluşturma arayışında olduğunu gösteriyor. Washington’ın Pekin ve Moskova Arayışına Karşı Erken Hamle Tahran’ın bu çıkışı, zamanlama açısından ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomatik manevralarıyla doğrudan kesişiyor. İç kamuoyunda artan savaş karşıtı tepkiler ve ekonomik baskılar altında kalan Trump yönetimi, çatışmayı sonlandırmak amacıyla Çin ve Rusya liderleriyle masaya oturma hazırlığı yapıyor. Trump’ın 18-19 Kasım tarihlerinde Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek İran’ı durdurma konusunda destek isteyeceğini açıklaması, Washington’ın Pekin’in Tahran üzerindeki nüfuzunu kullanmak istediğini ortaya koyuyor. İran yönetiminin, Trump’ın bu zirve öncesi diplomasi trafiğine henüz başlamadan Çin kartını masaya sürmesi, Washington’ın olası baskı mekanizmalarını önceden boşa çıkarma stratejisinin bir parçası olarak okunabilir. Tahran, Pekin ile ilişkileri en üst düzeyde önceliklendirerek, Çin’i ABD’nin talepleri doğrultusunda İran’ı frenleyen bir arabulucu konumundan çıkarıp, kendi stratejik ortağı olarak konumlandırmayı hedefliyor. Savaşı Sürdürme İradesi ve Masadaki Taviz Talepleri İran’ın Çin’e yönelik bu hamlesi, çatışmaların kısa vadede durmayacağının ve Tahran’ın müzakere masasına ancak kendi şartları olgunlaştığında oturacağının en net göstergelerinden biri. Mevcut askeri ve siyasi tabloda İran yönetimi, savaşı sürdürme kapasitesini Pekin’den sağlayacağı ekonomik ve lojistik destekle tahkim ederek ABD’den maksimum taviz koparmayı amaçlıyor. Olası bir ateşkes veya barış müzakeresi sürecinde Tahran’ın masaya getireceği temel talepler üç ana başlıkta şekilleniyor: • Ekonomik Ambargoların Kaldırılması: Yıllardır İran ekonomisini kıskaca alan ve savaş koşullarında daha da ağırlaşan ABD yaptırımlarının tamamen sona erdirilmesi, Tahran’ın vazgeçilmez ön koşulu olarak öne çıkıyor. • Savaş Tazminatı: Çatışmalar süresince ülkenin altyapısında ve sivil yerleşimlerinde meydana gelen ağır yıkımın maliyetinin karşılanması amacıyla ABD ve müttefiklerinden tazminat talep edilmesi, İran iç kamuoyuna yönelik siyasi bir kazanım olarak da görülüyor. • Hürmüz Boğazı’nda Egemenlik Kabulü: Küresel enerji ticaretinin şah damarı olan Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün ve boğazın İran toprağı/egemenlik alanı olduğu tezinin uluslararası düzeyde kabul ettirilmesi, Tahran’ın uzun vadeli jeopolitik hedeflerinin başında geliyor. Sonuç Mücteba Hamaney’in talimatıyla hız kazanan Tahran-Pekin yakınlaşması, Orta Doğu’daki savaşın artık yalnızca bölgesel bir çatışma olmadığını, küresel güçlerin doğrudan nüfuz mücadelesine dönüştüğünü kanıtlıyor. Trump’ın Pekin zirvesinde arayacağı diplomatik çıkış yoluna karşı İran’ın önceden aldığı bu pozisyon, önümüzdeki günlerde hem cephe hattındaki gerilimin hem de kapalı kapılar ardındaki pazarlıkların çok daha çetin geçeceğine işaret ediyor.
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