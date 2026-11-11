Hamaney talimat verdi! Çin kartı masada

Çin İşlerinden Sorumlu Özel Temsilci olarak da görev yapan Kalibaf, Telegram hesabından Hamaney’in kendisine ilettiği yazılı talimatın ayrıntılarını paylaştı. Kalibaf, Çin’le ilişkilerde izlenecek stratejiyi belirlemek ve alınan kararların uygulanmasını denetlemekle yetkili bir kurul bünyesinde çalışacaklarını bildirdi.

ÇİN’LE TEMASLAR İÇİN ORTAK TAKİP MEKANİZMASI

Kalibaf, İran’daki kurumların Pekin’le ayrı ayrı temas yürütmesi yerine ortak bir takip mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özel temsilciliğin görevini, ilgili kurumların yetki alanlarını koruyarak öncelikleri belirlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve ortak çalışma gerektiren konuları takip etmek olarak tanımladı.

Tahran ile Pekin’in 2021’de imzaladığı 25 yıllık kapsamlı işbirliği programı enerji, altyapı, ticaret ve ulaştırma gibi alanları kapsıyor. Kalibaf, iki ülke arasındaki işbirliğinin sembolik anlaşmalarla sınırlı kalmaması ve programın somut projelere dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

PEKİN’E BÖLGESEL DİPLOMASİDE ROL

Kalibaf, Çin’in savaşın sona erdirilmesinde ve bölgede süregelen “ne savaş ne barış” durumunun aşılmasında rol oynayabileceğini ifade etti. Pekin’in hem İran’la hem de bölgedeki Arap ülkeleriyle ilişkilerine işaret eden Kalibaf, Çin Devlet Başkanı’nın dört öneriye dayanan yaklaşımının bölgesel istikrar için fırsat sunduğunu söyledi.

İran petrolünün önemli alıcılarından biri olan Çin, Mart 2023’te İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını sağlayan anlaşmaya ev sahipliği yapmıştı.

Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin 17 Mart 2026’da İsrail’in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Çin İşlerinden Sorumlu Özel Temsilci olarak atanmıştı.