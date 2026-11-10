Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü Anma Töreni'nde konuştu: Gazi'nin mirasını istismar edenler yıllarca bu millete tepeden baktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda “Atatürk’ü Anma Töreni”nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aziz Milletim, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu'nun değerli mensupları sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz. Cumhuriyete giden yolu çan Gazi Meclis'imizin o dönemki tüm şehitlerini rahmetle yad ediyoruz.

Önceki Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Cumhuriyeti korumak onun asli ve kurucu unsuru olan milletin hafızasını güçlendirmekle mümkündür.

Türkçemize, tarihimize öz veriyle hizmet eden kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum.

"MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ TARİHİMİZİN DÖNÜM NOKTASI"

Milli Mücadele Dönemi tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal İstanbul'dan Anadolu'ya geçmiş bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir.

Amasya'da gür sesle beyan edilen milli irade Erzurum ve Sivas Kongrelerinde Anadolu safhına yayılmıştır.

29 Ekim'de kurulan Cumhuriyet ile devletler zincirimize yeni bir halka eklenmiş, egemenlik kayıtsız şartsız millete geçmiştir. Bu aziz millet şartlar ne olursa olsun istiklal ve istikbalinden vazgeçmediğini ortaya koymuştur.

"TÜRKİYE'Yİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE GETİRDİK"

Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Zihinlerinde oluşturduğu Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhur ile Cumhuriyet'in arasını açtılar.

Gazi Mustafa Kemal'in kimsesizlerin kimsesi olarak nitelediği Cumhuriyeti yeniden cumhurla buluşturduk. Hak ve özgürlüklere geniş bir alan açtık. Milli iradenin önündeki engelleri bir bir bertaraf ettik. Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik.

Vefatının 88. seneyi devresinde Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'muza çalışmalarında başarılar diliyorum.