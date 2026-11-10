  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da sıcak saatler: 450 kişi gözaltına alındı 10 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 10 Kasım 1983: Osman Yüksel Serdengeçti'nin vefatı (Şâir, Eski Milletvekili) Akın Gürlek el yükseltti: Fon soruşturmasında çember genişliyor! İran’dan Trump’a yedi şartı kabul etme çağrısı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Görüşmeler olumlu ilerliyor Savaşın sonu geldi mi? Trump'tan dikkat çeken yorum Sayıştay skandalı ortaya çıkardı! İBB iştirakinde 41 milyon TL’lik kayıp! Rubio’dan katil siyonistlere şok! Para kapısını kapattı Hegseth için azil hamlesi yeniden Temsilciler Meclisinde
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü Anma Töreni'nde konuştu: Gazi'nin mirasını istismar edenler yıllarca bu millete tepeden baktı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü Anma Töreni'nde konuştu: Gazi'nin mirasını istismar edenler yıllarca bu millete tepeden baktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü Anma Töreni'nde konuştu: Gazi'nin mirasını istismar edenler yıllarca bu millete tepeden baktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Zihinlerinde oluşturduğu Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhur ile Cumhuriyet'in arasını açtılar.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda “Atatürk’ü Anma Töreni”nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aziz Milletim, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu'nun değerli mensupları sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz. Cumhuriyete giden yolu çan Gazi Meclis'imizin o dönemki tüm şehitlerini rahmetle yad ediyoruz.

Önceki Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Cumhuriyeti korumak onun asli ve kurucu unsuru olan milletin hafızasını güçlendirmekle mümkündür.

Türkçemize, tarihimize öz veriyle hizmet eden kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum.

"MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ TARİHİMİZİN DÖNÜM NOKTASI"

Milli Mücadele Dönemi tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal İstanbul'dan Anadolu'ya geçmiş bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir.

Amasya'da gür sesle beyan edilen milli irade Erzurum ve Sivas Kongrelerinde Anadolu safhına yayılmıştır.

29 Ekim'de kurulan Cumhuriyet ile devletler zincirimize yeni bir halka eklenmiş, egemenlik kayıtsız şartsız millete geçmiştir. Bu aziz millet şartlar ne olursa olsun istiklal ve istikbalinden vazgeçmediğini ortaya koymuştur.

"TÜRKİYE'Yİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE GETİRDİK"

Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Zihinlerinde oluşturduğu Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhur ile Cumhuriyet'in arasını açtılar.

Gazi Mustafa Kemal'in kimsesizlerin kimsesi olarak nitelediği Cumhuriyeti yeniden cumhurla buluşturduk. Hak ve özgürlüklere geniş bir alan açtık. Milli iradenin önündeki engelleri bir bir bertaraf ettik. Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik.

Vefatının 88. seneyi devresinde Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'muza çalışmalarında başarılar diliyorum.

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ne dedi ne dedi?

Türkiye'yi hak ettiği seviyeye getirdik mi dedi???

Resul

Reis şu işe bi son ver
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23