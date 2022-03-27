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Spor Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'a veda etti
Spor

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'a veda etti

Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz için sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 22:04:00 -
Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'a veda etti

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz'e 3-1 kaybettiğimiz mücadelenin ardından A Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz için Yusuf Yazıcı paylaşım yaptı.

"Teşekkürler abim"

CSKA Moskova forması giyen 25 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Verdiğin tüm emekler, yaşattığın sevinçler ve akıttığın her damla ter için teşekkürler abim" ifadelerini kullandı.

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