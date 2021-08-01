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Biyografi Yusuf Demir kimdir? Yusuf Demir kaç yaşında? Yusuf Demir aslen nereli?
Biyografi

Yusuf Demir kimdir? Yusuf Demir kaç yaşında? Yusuf Demir aslen nereli?

Yusuf Demir kimdir? Yusuf Demir hangi takımda oynuyor? Yusuf Demir, Barcelona-Stuttgart hazırlık maçında göz doldurdu. Barcelona, hazırlık maçında Alman ekibi Stuttgart ile hazırlık maçı yaptı. Barcelona-Stuttgart hazırlık maçında ilk 1’de forma giyen Yusuf Demir takımının 2. golüne imza atan isim oldu. Peki Yusuf Demir kimdir? Yusuf Demir kaç yaşında? Yusuf Demir aslen nereli?

Yeniakit Publisher
2021-08-01 11:19:00 - 2021-08-01 11:20:12
Yusuf Demir kimdir? Yusuf Demir kaç yaşında? Yusuf Demir aslen nereli?

Barcelona'nın yeni transferi 18 yaşındaki Yusuf Demir, takımı Barcelona ile Stuttgart takımı arasında hazırlık maçında adeta eski gürledi. İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile bir hazırlık karşılaşması oynayan Katalanlar, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Yusuf Demir kimdir? 

Yusuf Demir 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan futbolcu on numara mevkiinde forma giyiyor. Rapid Wien forması giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu 9 Temmuz 2021'de  500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona B'ye kiralandı. 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Yusuf Demir, 2021 yılının mart ayında Avusturya Milli Takımı'ndan davet aldı ve bu teklifi kabul etti.

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