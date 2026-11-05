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İSLAM 5 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

5 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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5 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (5 Kasım 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٣٠)  اِنَّ الَّذٖینَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتٖی كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(30) “Rabbimiz Allah’tır” deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: “Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin!

(Fussilet Suresi, 41/30)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Yukarıda Kur’an’a karşı inatla mücadelelerini sürdürüp onun sesini boğmak ve etkisini önlemek için tertipler hazırlayan inkârcıların karşılaşacakları ağır cezalardan söz edilmişti; buradan 36. âyete kadar da müminlerin temel nitelikleri ve uhrevî ödülleri özetlenmektedir. İnancını yüreklice dile getirenleri takdirle anan bir ifade tarzının sezildiği 30. âyette, belirttiğimiz niteliklerin en önemlileri olan, hatta bir bakıma onları da kuşatan şu iki nitelik öncelikle zikredilmektedir:

a) Allah’ı rab tanımak,
b) Dosdoğru çizgide yaşamak.

Hz. Peygamber de kendisinden sımsıkı sarılacağı temel ilkenin ne olduğunu soran bir sahâbîye, “Allah’a inandım de ve sonra dosdoğru ol” buyurmuşlardır (Müsned, III, 413; Müslim, “Îmân”, 62).

Dinî terminolojide yalnızca Allah’ı rab tanımaya “tevhîd-i rubûbiyet” denmektedir. Bu tevhid, insan varlığının en yüksek amacı, bütün yetkinlik şartlarının en önemlisi kabul edilen mârifetullahı da içerir. Mârifetullahın bir ifadesi olan “Rabbim Allah’tır” ikrarı gönüllere her türlü şekten şüpheden uzak bir şekilde işleyince bu ikrar, insanın duygu, düşünce ve eylem dünyasına da yansıyarak onu doğru, iyi ve adaletli çizgiye yöneltir. Âyette bu yöneliş, “dosdoğru çizgide yaşamak” diye çevirdiğimiz istikamet kavramıyla ifade edilmiştir.

Râzî, buradaki istikametin din, tevhid ve bilgiyle (mârifet) veya erdemli işlerle ilgili olduğu yönünde iki farklı görüş bulunduğunu belirtir (XXVII, 121). Ancak bize göre her iki görüş de isabetlidir. Yorumlarında Kur’an’ın ilk muhatapları olan putperest Araplar’ın dinî telakkilerini, psikolojik, sosyal ve siyasal yapılarını ve davranışlarını dikkate almaya özen gösteren Taberî de kelimeyi bu geniş kapsamına göre yorumlamıştır (XXIV, 114).

Müminlerin üzerine meleklerin inmesi ne zaman gerçekleşir? Bu soruya başlıca şu cevaplar verilmiştir:
a) Sadec ölüm sırasında;
b) Sadece insanlar yeniden diriltilip kabirlerinden çıkartıldıkları sırada;
c) Ölüm sırasında, kabirdeyken ve yeniden dirilme sırasında olmak üzere üç defa (Râzî, XXVII, 123; Şevkânî, IV, 589).

25. âyette inkârcılara sapkınlıklarını arttıran kötü dostların musallat edildiği bildirilmişti. Burada ise müminlerin üzerine, onlara müjdeler getiren meleklerin inmesinden söz edilmekte; bu meleklerin, sadece âhirette değil, dünya hayatında da müminlerin dostu oldukları belirtilmektedir. Bundan anlaşıldığına göre bazı melekler, “Rabbimiz Allah’tır” dedikten sonra bu inanç çizgisini sürdüren ve hayatını bu inanca uygun eylemlerle bezeyen insanların iyiliklerini arttırmalarına yardımcı olmakta; bu suretle ilâhî inâyetin melekler vasıtasıyla müminler üzerine inmesi süreklilik kazanmaktadır (benzer görüşler için bk. İbn Âşûr, XXIV, 286).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri 

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)   

"Hakiki muhacir, hata ve günahları terk edendir."

Kaynak: İbnu Mace, Fiten 2
 

GÜNÜN SÖZÜ:




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Yorumlar

Recep Aydın. Sosyal Bilimci

BİR İNSANIN HATASINI DÜZELTMEK DE İNSANLIK GÖREVİDİR “Kim benim bir hatamı düzeltirse, o benim efendimdir.” Bu sözün üzerinde biraz düşünmek gerekir. Çünkü insanın en büyük eksikliklerinden biri, kendi hatalarını görmekte zorlanması, hatta bazen yanlışlarını bir meziyetmiş gibi anlatmasıdır. Oysa insan olmak, hiç hata yapmamak değil; hatasını fark ettiğinde kabul edebilmek ve onu düzeltmek için irade gösterebilmektir. Bazen bir insanın hayatını değiştiren şey uzun nasihatler, kitaplar veya büyük sözler değildir. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru bir insan tarafından söylenen birkaç samimi cümledir. Benim çocukluk arkadaşlarımdan biri vardı. Sürekli hovardalıklarıyla, kadınlarla yaşadığı ilişkilerle ve çok b.ra içmesiyle övünürdü. Üstelik bütün bunları sanki büyük bir marifetmiş gibi anlatır, yanlışlarından gurur duyardı. Uzun süre sessiz kaldım. Fakat insanın gözü önünde yanlışların sürekli bir övünç kaynağı hâline getirilmesine de gönlüm razı olmuyordu. Ortak arkadaşlarımız nedeniyle zaman zaman bir araya geliyorduk. Bir gün artık kendisiyle konuşmaya karar verdim. Arabamla yaptığımız kısa bir yolculuk sırasında ona bazı davranışlarının yanlış olduğunu anlatmaya başladım. Hovardalığın neden yanlış olduğunu söylediğimde bana, "Nesi yanlış?" diye sordu. Ona şu soruyu yönelttim: "Senin bir kız kardeşin var. Birisi onunla gönül eğlendirse, ciddi bir gelecek düşünmeden onunla birlikte olsa, bundan hoşlanır mısın?" Bir anda yüzü kızardı, cevap veremedi. Devam ettim: "Bak, senin birlikte olduğunu anlattığın kadınların da bir annesi, babası, kardeşi, belki bir eşi ve çocukları var. Sen kendi ailene yapılmasını istemediğin bir davranışı neden başkasının ailesine yapıyorsun? Senin üzüleceğin bir şeye başkalarının üzülmeyeceğini mi düşünüyorsun?" Ardından alkol konusuna geçtim. Alkol almayı bir övünç kaynağı hâline getirmenin ne kadar yanlış olduğunu, İslam'ın içkiyi neden haram kıldığını, insanın aklını, iradesini ve şahsiyetini korumasının önemini anlattım. Allah'ın yasakladığı bir davranışı marifetmiş gibi anlatmanın, insanın kendi inanç ve değerleriyle ne kadar çeliştiğini ifade ettim. Uzun uzun konuştuk. Sonunda arkadaşımın yüzündeki ifadenin değiştiğini fark ettim. Bana hak verdiğini söyledi ve yanımdan ayrıldı. O günden sonra onu bir daha alkol alırken veya hovardalıklarıyla övünürken görmedim. Bir ara ortak arkadaşlarımızdan biri, "Sen bu adama ne söyledin de böyle değişti?" diye sordu. Hafifçe tebessüm ettim ama konuşmamızın ayrıntılarını anlatmadım. Çünkü benim amacım bir insanı arkadaşlarının önünde küçük düşürmek değil, yanlışlarından vazgeçmesine yardımcı olmaktı. İşte insanlık biraz da budur! Bir insanın hatasını herkesin içinde yüzüne vurmak kolaydır. Zor olan, onu kimseye mahcup etmeden bir kenara çekip doğruyu anlatabilmektir. İnsanların kusurlarını ortaya dökmek yerine, yanlışlarından dönmelerine yardımcı olmalıyız. Çünkü nasihat etmek bir erdemdir; nasihatin nasıl yapılacağını bilmek ise ayrı bir erdemdir. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatında insanları incitmeden uyarmak, güzel sözle doğruya davet etmek ve insanların kusurlarını örtmek önemli bir yere sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin 125. ayetinde şöyle buyrulur: "Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et." Demek ki doğruyu söylemek kadar, doğruyu nasıl söylediğimiz de önemlidir. Bir insanı kazanmak istiyorsak önce onun gönlüne ulaşmayı bilmeliyiz. İslam bize yalnızca kendi hayatımızı düzgün yaşamayı değil, çevremizdeki insanların da iyiliğine vesile olmayı öğütler. Elbette hiç kimsenin günahını araştırmak, özel hayatını kurcalamak veya kendimizi başkalarından üstün görmek bizim görevimiz değildir. Ancak bir insan yanlışını sürekli alışkanlık hâline getiriyor, üstelik bunu başkalarına örnek olacak şekilde anlatıyorsa, uygun bir dille uyarmak vicdani bir sorumluluktur. Burada çok önemli bir ayrım var: Bir insanın yanlışını düzeltmeye çalışmak başka, onu aşağılamak başkadır. Bizim görevimiz hâkimlik yapmak, insanları mahkûm etmek veya kendimizi kusursuz görmek değil; iyiliğe vesile olmaktır. Hidayet Allah'tandır. Bize düşen güzel bir söz söylemek, doğruyu göstermek ve samimiyetle gayret etmektir. Unutmayalım ki bugün yanlış yapan bir insan, yarın çok güzel bir insan olabilir. Yeter ki hatasını kabul edecek bir vicdana ve değişmeyi isteyecek bir iradeye sahip olsun. Benim hayat felsefem şudur: İnsanlar yalnızca doğdukları gibi kalmak zorunda değildir. İnsanın kendisini değiştirme, hatalarından dönme ve daha iyi bir insan olma imkânı vardır. Bazen bir dostun samimi uyarısı, bir insanın hayatında yepyeni bir başlangıca vesile olabilir. Bir insanın ayıbını ortaya çıkarmak marifet değildir. Onun ayıbını kimseye göstermeden düzeltmesine yardımcı olmak asıl marifettir. Gelin, birbirimizin kusurlarını aramak yerine iyiliklerine vesile olalım. Yanlış yapanı hemen silip atmayalım. Doğruyu anlatalım, güzel örnek olalım; fakat bütün bunları yaparken insan onurunu korumayı da unutmayalım. Çünkü bu dünyada arkamızda bırakabileceğimiz en güzel miras; kaç kişiyi kırdığımız, kaç kişiyi küçük düşürdüğümüz değil, kaç insanın iyiliğine vesile olduğumuzdur. Allah bizleri başkalarının kusurlarını araştıranlardan değil, önce kendi kusurlarını görüp düzeltmeye çalışanlardan; insanları yargılayanlardan değil, onların iyiliğine vesile olanlardan eylesin. Âmin.
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