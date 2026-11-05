Kent uzlaşısında çatlak büyüyor! İstanbul'da sandalyeler el değiştiriyor Kim kimi destekleyecek?
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31 Mart yerel seçimlerinde “Kent Uzlaşısı” adı altında iş birliği yapan CHP ile DEM Parti arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeni bir dönem başlıyor. CHP listelerinden seçilen DEM Partili üyelerin kendi partilerine geçme kararı ve YENİ Parti'nin ayrı grup oluşturma hazırlığı, İBB Meclisi'ndeki dengeleri değiştirdi. Ancak tarafların açıklamaları, siyasi iş birliğinin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından oluşan siyasi tablo, parti değiştirme kararlarıyla yeniden şekilleniyor.
Seçimlerde CHP listelerinden meclise giren DEM Parti kökenli üyelerin kendi partilerinin çatısı altında görev yapma kararı, kamuoyunda “Kent Uzlaşısı” olarak bilinen iş birliğinin geleceğini tartışmaya açtı.
KENT UZLAŞISINDA YOLLAR AYRILIYOR
DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, belediye meclis üyeleriyle yapılan toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen üyelerin DEM Parti'ye katılma taleplerinin Merkez Yürütme Kurulu tarafından uygun görüldüğü belirtildi.
Böylece CHP listelerinden seçilen DEM Partili isimlerin kendi siyasi kimlikleriyle mecliste temsil edilmesinin önü açıldı.
CHP'NİN MECLİS HESABI KARIŞTI
DEM Parti'nin hamlesi, CHP'den ayrılan üyelerin YENİ Parti çatısı altında grup kurma hazırlığıyla aynı döneme denk geldi.
CHP listesinden seçilen üyelerin farklı partilere geçmesi, İBB Meclisi'ndeki sandalye dağılımını yeniden gündeme taşıdı.
DEM Parti'ye geçişlerin yanı sıra YENİ Parti'nin ayrı bir grup oluşturması, CHP'nin tek başına sahip olduğu sandalye sayısını azaltabilecek.
Ancak CHP'nin salt çoğunluğunu kaybedip kaybetmediğinin kesinleşmesi için güncel ve resmî üye dağılımının dikkate alınması gerekiyor.
DEM PARTİ'DEN İTTİFAKA DEVAM MESAJI
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, üyelerin kendi partilerine geçmesine rağmen İstanbul'daki seçim dengelerinin korunmasını istediklerini açıkladı.
Temelli, “Transferlerle, müdahalelerle olacak dengeleri kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de farklı siyasi partiler altında temsil edilmelerinin İstanbul İttifakı'nın sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti.
İBB'DE KRİTİK SORU: KİM KİMİ DESTEKLEYECEK?
İBB Meclisi'nde ayrı siyasi grupların ortaya çıkması, olası bir başkan vekilliği seçiminde partilerin nasıl hareket edeceği sorusunu gündeme getirdi.
Özellikle DEM Parti'nin kendi adayını çıkarıp çıkarmayacağı veya başka bir siyasi grubun adayına destek verip vermeyeceği henüz netleşmedi.
2024 seçimlerinde aynı listelerde buluşan CHP ve DEM Parti'nin meclisteki yolları ayrışırken, siyasi iş birliğinin geleceği ise belirsizliğini koruyor.