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Dünya Kuzey Kore’den yeni silah testi! Temsili havalimanı uzun menzilli füzeyle vuruldu
Dünya

Kuzey Kore’den yeni silah testi! Temsili havalimanı uzun menzilli füzeyle vuruldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kuzey Kore’den yeni silah testi! Temsili havalimanı uzun menzilli füzeyle vuruldu

Kuzey Kore, yeni geliştirdiği hava savunma sistemini test ettiğini ve ülkenin doğusunda füze tatbikatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Pyongyang yönetimi, dün gerçekleştirilen füze denemelerinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Kuzey Kore Füze İdaresi, yeni hava savunma sisteminin çoklu güdüm, teşhis ve takip kabiliyetlerinin test edildiğini belirtirken, ayrı bir tatbikatta temsili havalimanı hedefinin başarıyla vurulduğunu duyurdu.

 

Kuzey Kore Füze İdaresi’nden yapılan açıklamada, "Yapılan deneme, silah sisteminin çoklu güdüm modunun teknik özelliklerini, güvenilirliğini ve teşhis ile takip kabiliyetinin başarısını kanıtlamıştır" ifadelerine yer verildi.

 

Dün ayrıca füze birliklerinin ülkenin doğusunda bir atış tatbikatı yaptığı kaydedilen açıklamada, "Tatbikat kapsamında önceden belirlenen temsili havalimanı hedefi uzun menzilli bir stratejik seyir füzesi ile başarılı bir şekilde vurulmuştur" denildi.

Gerçekleştirilen silah testlerinin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan "zorunlu" faaliyetlerin bir parçası olduğu vurgulanırken, havalimanı saldırısı senaryosu altında yapılan füze tatbikatı ABD ile bölgedeki müttefikleri Japonya ve Güney Kore’ye gözdağı olarak yorumlandı.

 

Japon Denizi istikametine çok sayıda füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine çok sayıda füze fırlattığı bildirilmişti. Uzmanlar, Pyongyang yönetiminin aynı anda farklı türlerde füzeleri test etmiş olabileceği yorumunda bulunmuştu. Kuzey Kore’nin son adımının ABD’de yapılan ara seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı bir dönemde gelmesi dikkat çekmişti.

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Yorumlar

dikkat

"havaalanı" diyor. kulesi ya da pisti demiyor. komple diyor. resimde de 4x7=28 binayı serpme vuruyor. Egzotik.
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