5 Kasım 2017: Ali Küçük'ün vefatı (İlahiyatçı, Vaiz, Müfessir)

Ali Küçük (nâm-ı diğer Ali Sağîr), Konya Çumra’nın Apa köyünde doğdu. İlk tahsilini köyde tamamladıktan sonra, Konya İmam-Hatip okuluna kaydoldu. 1972 yılında İmam-Hatip okulundan mezun oldu. Üç yıl Çumra Merkez Kur’an Kursu’nda Kur’an Kursu öğreticiliği yaptı. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi.







6 yıl kadar Avrupa’da Din görevlisi olarak çalışan Ali Küçük, Daha sonra Konya’da pek çok vakıf, dernek ve sosyal gönüllü kuruluşlar bünyesinde çalışmalarına devam etti. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayınlandı. İyi derecede Almanca, Fransızca, Arapça bilen Ali Küçük hoca evli ve 6 çocuk babasıdır.







Küçük hoca, Sürekli Kur’an ve Hz Muhammed’in sünnetini insanlara ulaştırma çabası içinde olmuştur. İnsanlığın kurtuluşunun vahiyde olduğuna kesin inancı, Konya’da ve Türkiye’nin birçok şehrinde yaptığı dersler neticesinde toplumun vahiyden çok uzak olduğunu görmesi, kendilerine vahiy ulaştırdığı insanlardan aldığı, “Kur’an’ı ve Kur’an üzerine yazılmış eserleri anlayamıyoruz” şeklindeki ifadeleri, Ali Küçük Hoca’yı Kur’an tefsiri yazmaya sevk etmiştir. Herkesin anlayabileceği Besairu’l Kur’an tefsirini yazmıştır.







Ali Küçük hoca, tedavi gördüğü hastanede 5 Kasım 2017’de vefat etti. Bir gün sonra 6 Kasım’da ikindi namazına müteakip Hacıveyis Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı’na defnedildi.