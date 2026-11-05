Yolcu uçağında bomba paniği: Askeri üsse acil iniş yaptı

Avrupa'da uçak yolculuğunda bomba paniği yaşandı. İrlanda havayolu şirketi Aer Lingus'a ait, Dublin-Roma seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, gelen bomba ihbarı üzerine acil iniş kararı aldı. İçerisinde 151 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak, Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Evreux-Fauville Hava Üssü'ne güvenli şekilde indirildi. Uçağın rotasını değiştirmesi ve Fransa üzerinde tur atması dikkat çekerken, yetkililerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

BFMTV’nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İrlanda havayolu şirketi Air Lingus'a ait A320 tipi yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yaptı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'den İtalya'nın başkenti Roma'ya giden yolcu uçağının, Fransa’nın Normandiya bölgesindeki Evreux Fauville Hava Üssü’ne iniş yaptığı bildirildi.

6 mürettebat ve 151 yolcunun bulunduğu uçağın güvenli şekilde üsse iniş yaptığı ve durumun inceleme altında olduğu aktarıldı.

Canlı uçuş takibi yapan Flightradar24 sitesine göre, yerel saatle 06.25'te Dublin'den hareket eden uçak, Fransa'nın Essonne vilayeti üzerinde çok sayıda tur attı. Uçak daha sonra kuzeye ve üssün olduğu noktaya doğru yöneldi.

Roma'ya yapılan uçuşlara ilişkin daha önce de bomba ihbarı yapılmıştı.

Portekiz'in başkenti Lizbon ve İrlanda'nın başkenti Dublin'den 3 Kasım’da Roma'nın Fiumicino Havalimanı'na gelen iki yolcu uçağına ilişkin yapılan bomba ihbarları asılsız çıkmıştı.