  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Demokratların Kongre zaferi sonrası Beyaz Saray'dan meydan okuma! Sandık hezimetine rağmen küstah paylaşım: "Trump hâlâ sizin başkanınız!" Rusya'dan Ukrayna cephesine ilişkin çarpıcı açıklama! 24 saatte ağır bilanço Mesele Türkiye olunca takvimi bozuldu! Merz, Antalya'daki COP31 zirvesine katılmayacak Müjdat Gezen ekolünün huysuz çocuğu Şevket Çoruh’a bak sen! Babası 's.ktr git' deyince gidip solcu olmuş Dışişleri Bakanlığından AB’nin 2026 Türkiye Raporu’na sert tepki! Rumlara mı yazdırdınız! FETÖ'de Enes Kanter kavgası patladı! Osman Şimşek'ten ağır sözler: Utanmaz adam! 93 yıl sonra paylaşıldı: Botanikçi kılığındaki 2 İngiliz’in şüpheli faaliyetleri MİT raporunda Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ikinci kez ifade verecek Soysuz lafını üzerine alıp öfkelenmişti! Mahkeme, Şevki Yılmaz’ı tehdit eden ırkçı Ümit ile aynı fikirde çıktı O ilimizde yaşayanlar dikkat! 7 ilçede okullar 2 günlüğüne uzaktan eğitime geçecek
Aktüel Yerin altına kamera indirdiler, görüntüler heyecan yaşattı! Nuh’un Gemisi bulundu mu?
Aktüel

Yerin altına kamera indirdiler, görüntüler heyecan yaşattı! Nuh’un Gemisi bulundu mu?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki gemi biçimli Durupınar Formasyonu’nda çalışma yürüten ekip, yer altına indirilen kamerayla kaydedilen yeni görüntüleri yayımladı...

Yıllardır Nuh’un Gemisi iddialarıyla gündeme gelen Durupınar Formasyonu’nda bu kez yerin altından alınan görüntüler yayımlandı. ABD merkezli Noah’s Ark Scans ekibi, sondajla açılan bir noktaya kamera indirerek yaklaşık 7,6 metre derinliğe ulaştı. Görüntülerde bazı boşluklar ve dipte biriken su görülürken ekip, bunların radar verilerinde belirlenen farklı yapıdaki bir katmanla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

 

Kamera yerin metrelerce altına indirildi

Araştırmacılar, daha önce yapılan taramalarda çevredeki zeminden farklı göründüğünü söyledikleri bir sınır belirledi. Bunun, toprağın altında kalmış olası bir dış gövde olabileceği ihtimali üzerine bölgede sondaj çalışması yapıldı. Açılan deliğe indirilen kamera yaklaşık 4,9 metre derinlikte yana doğru genişleyen bir boşluğu görüntüledi. Kamera daha sonra su bulunan bölüme ulaştı ve yaklaşık 7,6 metre derinlikte zemine temas etti. Ekip, suyun neden burada toplandığını ve çevresindeki tabakanın hangi maddeden oluştuğunu belirlemek istiyor.

 

Toprak örnekleri laboratuvarda incelenecek

Çalışmanın bir sonraki aşamasında farklı derinliklerden alınan örneklerin yapısı karşılaştırılacak. Araştırmacıların en çok merak ettiği konu, radar görüntülerinde çevresindeki çamur ve kayaçlardan farklı sinyal verdiği ileri sürülen tabakanın gerçekten başka bir malzemeden oluşup oluşmadığı. Ekip, özellikle ahşap kalıntısına ulaşılması halinde bunun Durupınar’ın tamamen doğal bir oluşum olduğu görüşüne karşı önemli bir bulgu olabileceğini savunuyor. Ancak şu ana kadar ahşap olduğu doğrulanmış herhangi bir malzeme bulunmadı. Laboratuvar sonuçları da henüz açıklanmadı.

 

Radar görüntülerinde “düzenli yapılar” iddiası

Yaklaşık 157 metre uzunluğundaki gemi biçimli oluşumda yapılan radar çalışmalarını inceleyen araştırmacılar, yer altında düzenli hatlar, boşluklar ve bölmeler bulunduğunu ileri sürdü. Bu yorumlar henüz hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel bir çalışmayla doğrulanmış değil.

 

Durupınar Formasyonu uzun süredir tartışmaların merkezinde bulunuyor. 1996 yılında yayımlanan kapsamlı bir jeoloji çalışmasında bölgedeki yapının insan eliyle yapılmadığı, doğal jeolojik süreçlerle oluştuğu sonucuna varılmıştı. Araştırmacılar o dönemde gemiye ait olduğu ileri sürülen bazı parçaları mikroskobik olarak incelemiş ve bunların doğal kayaçlardan oluştuğunu belirtmişti. Yeni ekibin amacı ise daha gelişmiş tarama ve sondaj yöntemleri kullanarak bu görüşü yeniden sınamak. Kesin sonucun, laboratuvar analizleri ve daha kapsamlı incelemeler tamamlandıktan sonra ortaya çıkması bekleniyor.

Cübbeli Ahmet Hoca Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğunu açıkladı: Orada ararlarsa ebediyen bulamazlar
Cübbeli Ahmet Hoca Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğunu açıkladı: Orada ararlarsa ebediyen bulamazlar

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğunu açıkladı: Orada ararlarsa ebediyen bulamazlar

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gazze 2

Diyelim'ki bulundu , sonra ? Kurân'da Nuh peygamberin kıssası ne anlatıyor ? Hiç aklederek düṣündünüzmü ? Gemi neyi ifade ediyor akletdinizmi ?

Erçelik

Bılunsa bile, orası sadece fanatik yahudileri ve aşırı hristanlar turizimini tetikler. Biz zaten biliyoruz. Rehberimiz Kur'an-ı Kerim.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23