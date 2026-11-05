Yerin altına kamera indirdiler, görüntüler heyecan yaşattı! Nuh’un Gemisi bulundu mu?

Yıllardır Nuh’un Gemisi iddialarıyla gündeme gelen Durupınar Formasyonu’nda bu kez yerin altından alınan görüntüler yayımlandı. ABD merkezli Noah’s Ark Scans ekibi, sondajla açılan bir noktaya kamera indirerek yaklaşık 7,6 metre derinliğe ulaştı. Görüntülerde bazı boşluklar ve dipte biriken su görülürken ekip, bunların radar verilerinde belirlenen farklı yapıdaki bir katmanla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Kamera yerin metrelerce altına indirildi

Araştırmacılar, daha önce yapılan taramalarda çevredeki zeminden farklı göründüğünü söyledikleri bir sınır belirledi. Bunun, toprağın altında kalmış olası bir dış gövde olabileceği ihtimali üzerine bölgede sondaj çalışması yapıldı. Açılan deliğe indirilen kamera yaklaşık 4,9 metre derinlikte yana doğru genişleyen bir boşluğu görüntüledi. Kamera daha sonra su bulunan bölüme ulaştı ve yaklaşık 7,6 metre derinlikte zemine temas etti. Ekip, suyun neden burada toplandığını ve çevresindeki tabakanın hangi maddeden oluştuğunu belirlemek istiyor.

Toprak örnekleri laboratuvarda incelenecek

Çalışmanın bir sonraki aşamasında farklı derinliklerden alınan örneklerin yapısı karşılaştırılacak. Araştırmacıların en çok merak ettiği konu, radar görüntülerinde çevresindeki çamur ve kayaçlardan farklı sinyal verdiği ileri sürülen tabakanın gerçekten başka bir malzemeden oluşup oluşmadığı. Ekip, özellikle ahşap kalıntısına ulaşılması halinde bunun Durupınar’ın tamamen doğal bir oluşum olduğu görüşüne karşı önemli bir bulgu olabileceğini savunuyor. Ancak şu ana kadar ahşap olduğu doğrulanmış herhangi bir malzeme bulunmadı. Laboratuvar sonuçları da henüz açıklanmadı.

Radar görüntülerinde “düzenli yapılar” iddiası

Yaklaşık 157 metre uzunluğundaki gemi biçimli oluşumda yapılan radar çalışmalarını inceleyen araştırmacılar, yer altında düzenli hatlar, boşluklar ve bölmeler bulunduğunu ileri sürdü. Bu yorumlar henüz hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel bir çalışmayla doğrulanmış değil.

Durupınar Formasyonu uzun süredir tartışmaların merkezinde bulunuyor. 1996 yılında yayımlanan kapsamlı bir jeoloji çalışmasında bölgedeki yapının insan eliyle yapılmadığı, doğal jeolojik süreçlerle oluştuğu sonucuna varılmıştı. Araştırmacılar o dönemde gemiye ait olduğu ileri sürülen bazı parçaları mikroskobik olarak incelemiş ve bunların doğal kayaçlardan oluştuğunu belirtmişti. Yeni ekibin amacı ise daha gelişmiş tarama ve sondaj yöntemleri kullanarak bu görüşü yeniden sınamak. Kesin sonucun, laboratuvar analizleri ve daha kapsamlı incelemeler tamamlandıktan sonra ortaya çıkması bekleniyor.