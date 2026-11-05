  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ikinci kez ifade verecek Soysuz lafını üzerine alıp öfkelenmişti! Mahkeme, Şevki Yılmaz’ı tehdit eden ırkçı Ümit ile aynı fikirde çıktı O ilimizde yaşayanlar dikkat! 7 ilçede okullar 2 günlüğüne uzaktan eğitime geçecek Bolat ve bakanlara fon iftirasına iddianame! Ağırel ve Saymaz için 14 yıl 10 ay hapis talebi Emniyet güçleri nefes aldırmıyor! Kumar operasyonlarında binlerce tutuklama Sözde emperyalist karşıtları Mekke Anlaşmasına da karşı: Bu ‘TİP’ten başka ne beklenir? “Beyin yıkama operasyonu” ve “gettolaştırma” dediler: Bu fotoğrafla fırtınayı kopardılar Seçim hezimeti sonrası Rusya’dan ilk yorum! Umarız Trump’ın Ukrayna ile barış çabasını etkilemez Ey yüce Allah’ım! Sen nelere kadirsin?.. İslam karşıtı Darwinci Sözcü, Kur’an’a sarıldı! Bu kitabı yazan kişi nerede? ‘Düğün evinin tefçisi ölü evinin yasçısı Sarıgül’
Gündem Sebze ve meyve fiyatlarını uçuranlara kötü haber! Hapis cezası geliyor
Gündem

Sebze ve meyve fiyatlarını uçuranlara kötü haber! Hapis cezası geliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sebze ve meyve fiyatlarını uçuranlara kötü haber! Hapis cezası geliyor

Gıda fiyatlarını düşürmek ve üreticinin kazancını artırmak için hazırlanan yeni Hal Yasası düzenlemesinde sona yaklaşıldı. 9 maddelik taslakla ürünlerin aracılar arasında el değiştirmesine sınırlama getirilirken, fahiş komisyon alanlara hapis cezası verilmesi planlanıyor. Market raflarından hal ticaretine kadar birçok alanda yeni dönem başlayacak.

Türkiye'de üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkını azaltmak amacıyla hazırlanan Hal Yasası düzenlemesinde önemli aşamaya gelindi. AK Parti'nin gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında üzerinde çalıştığı 9 maddelik taslak, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla AK Parti Grup Başkanlığında değerlendirildi.

Yeni düzenlemeyle üreticilerin ürünlerini daha az aracıyla tüketiciye ulaştırması, hal içerisindeki ticaretin sıkı denetime alınması ve fahiş fiyat artışlarına neden olan uygulamaların önlenmesi hedefleniyor.

ÜRETİCİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKIYOR

Hazırlanan taslağın en dikkat çekici maddelerinden biri, üreticilerin ürünlerini doğrudan satışa sunabilmesine yönelik düzenleme oldu.

Üretici birlikleri, kendi aracı kuruluşlarını kurabilecek veya herhangi bir komisyoncuya ihtiyaç duymadan ürünlerini hallere ulaştırabilecek.

Böylece çiftçinin ürününü pazara sunarken katlandığı aracılık maliyetlerinin azaltılması ve üreticinin satış imkânlarının genişletilmesi amaçlanıyor.

KOMİSYONCULARA YENİ YASAK GELİYOR

Hal içerisindeki ürün ticaretine de önemli sınırlamalar getiriliyor.

Taslağa göre komisyoncuların birbirlerine ürün satması engellenecek. Tacirlerin kendi aralarındaki satışları ile aracı kuruluşların birbirlerine gerçekleştirdiği işlemler de yasak kapsamına alınacak.

Komisyoncuların tacirlere ürün satmasına ise izin verilecek.

Bu adımla sebze ve meyvelerin tüketiciye ulaşmadan önce defalarca el değiştirmesinin ve her işlemde fiyatının yükselmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

FAHİŞ KOMİSYON ALANLARA HAPİS YOLU

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri de komisyonculara uygulanacak yaptırımlar.

Belirlenen sınırların üzerinde komisyon alarak ürün fiyatlarının yükselmesine neden olan aracılar hakkında hapis cezası öngörülüyor.

Satış işlemlerinde şeffaflık kurallarını ihlal eden ve fiyat bildirimlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için de idari para cezalarının yanı sıra hapis yaptırımı uygulanması değerlendiriliyor.

ZİNCİR MARKETLERDE YERLİ ÜRÜNE ÖNCELİK

Düzenlemeyle yerli üretimin desteklenmesi ve yerli ürünlerin market raflarında daha fazla yer bulması da amaçlanıyor.

Bu kapsamda yerli ürün satışına ağırlık veren marketlere vergi avantajı sağlanması üzerinde çalışılıyor.

Zincir marketlerin raflarında belirli oranda yerli ürün bulundurmasının zorunlu hâle getirilmesi de değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.

Öte yandan tarımsal kooperatiflerin sayısının iki katına çıkarılması hedefleniyor.

TARLADAN MARKETE KADAR TAKİP EDİLECEK

Sebze ve meyvelerin üretim noktasından satış rafına kadar izlenebilmesi için dijital takip sisteminin güçlendirilmesi planlanıyor.

Yeni sistem sayesinde ürünlerin hangi aşamalardan geçtiği, satış işlemleri ve stok hareketleri kayıt altına alınacak.

Böylece kayıt dışı ticaretin önlenmesi, vergi kayıplarının azaltılması ve fiyat hareketlerinin daha etkin denetlenmesi amaçlanıyor.

Hallerin ürün kalitesi, stok takibi ve gıda güvenliği konusundaki sorumlulukları da artırılacak.

GÖZLER MECLİS'E ÇEVRİLDİ

Hazırlıkları son aşamaya gelen düzenlemenin yıl sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisine taşınması bekleniyor.

9 maddelik taslağın mali torba kanun teklifine eklenmesi veya bağımsız bir kanun teklifi olarak sunulması seçenekleri değerlendiriliyor.

Düzenleme henüz yasalaşmadığı için öngörülen yasaklar ve hapis cezaları yürürlükte bulunmuyor. Teklifin Meclis sürecinde son şeklini alması bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Bişkek’te konuştu: Türk dünyası yeni bir cazibe merkezi
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bişkek’te konuştu: Türk dünyası yeni bir cazibe merkezi

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş Bişkek’te konuştu: Türk dünyası yeni bir cazibe merkezi

TBMM’ye yeni teklif sunuldu: 7 meslek grubuna yeşil pasaport müjdesi
TBMM’ye yeni teklif sunuldu: 7 meslek grubuna yeşil pasaport müjdesi

Gündem

TBMM’ye yeni teklif sunuldu: 7 meslek grubuna yeşil pasaport müjdesi

TBMM’de kritik toplantı başladı! Mekke İttifakı için gözler Komisyon’da
TBMM’de kritik toplantı başladı! Mekke İttifakı için gözler Komisyon’da

Gündem

TBMM’de kritik toplantı başladı! Mekke İttifakı için gözler Komisyon’da

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23