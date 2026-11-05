Trump ve Netanyahu'nun fotoğraflarını yaktılar

A Haber'de yayımlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Tahran'a canlı bağlantı gerçekleştirildi. Bağlantı sırasında muhabirin arkasında bulunan yanmış İsrail bayrağı ve Trump görselinin yer aldığı düzenek dikkat çekti. Bölgedeki son gelişmeler ve Trump'ın seçimlerde yaşadığı kaybın İran'daki yansımaları ele alındı.

TAHRAN'DA TRUMP VE NETANYAHU GÖRSELLERİ ATEŞE VERİLDİ

A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, arkasında bulunan düzeneğin iki gün önce kurulduğunu ve kısa süre önce ateşe verildiğini belirtti. Ateşe verilen figürler arasında Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın yardımcısı J. D. Vance ve Steve Witkoff'un fotoğraflarının yanı sıra ABD ve İsrail bayraklarının da bulunduğunu söyledi.

Bugünün İranlılar açısından özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Karabağ, eylemin yalnızca ABD seçimleriyle bağlantılı olmadığını ifade etti. Gösterinin, 4 Kasım 1979'da gerçekleşen Tahran'daki ABD Büyükelçiliği baskınının 47. yıl dönümü kapsamında düzenlenen anmalarla da bağlantılı olduğunu kaydetti.

Tarihsel sürece dikkat çeken Karabağ, 1979'daki elçilik krizinin ardından, 1980 yılında gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerinde Jimmy Carter'ın krizin devam etmesi nedeniyle seçimi kaybettiğini ve rakibinin kazandığını hatırlattı. Karabağ, aradan 46 yıl geçtikten sonra ABD'de benzer bir tablonun yeniden yaşandığını dile getirdi.

"ABD POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

İran liderinin seçim sonuçlarına ilişkin tutumunu da aktaran Karabağ, liderin yaptığı açıklamada, "Bizim için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o değişim, onların İran konusundaki politikasına herhangi bir değişikliğe neden olmayacaktır." dediğini belirtti.

ABD'ye taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizen İran liderinin, "Eğer taviz verilirse, onlar kendi tabiriyle daha da cüretkâr olur ve daha fazla şey ister." ifadelerini kullandığını aktardı.

Karabağ, İran liderine göre Washington'da kim görevde olursa olsun ABD'nin İran politikasında bir değişiklik beklenmediğini, buna karşın Tahran yönetiminin genel çerçevede seçim sonuçlarını olumlu karşıladığını bildirdi.

Tahran yönetiminin ABD'deki seçim yenilgisini İran'la yürütülen savaşın bir sonucu olarak değerlendirdiğini vurgulayan Karabağ, Donald Trump, J. D. Vance ve diğer ABD'li yetkililerin de kabul ettiği üzere, İran savaşı nedeniyle yükselen yakıt fiyatları ve düşen hayat standardının Amerikan halkının sandıkta Trump'a tepki göstermesine yol açtığını belirtti.

Karabağ, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı. Rızai'nin, "İran'la savaşın, İran'la daha doğrusu uğraşmanın bir bedeli olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri hem askerî alanda hem sahada hem de siyasi alanda bu bedeli vermiş oldu." dediğini kaydetti.

Karabağ, Tahran yönetiminin Washington'dan bu süreçten ders çıkarmasını, savaşı sonlandırmasını ve İran konusunda daha rasyonel bir tavır sergilemesini istediğini ifade etti.

İRAN'DA BEKLENTİ NE YÖNDE?

Programın devamında Karabağ'a, J. D. Vance'in savaşı ve İsrail politikalarını seçim yenilgisinin gerekçeleri arasında gösteren açıklamalarının Tahran'da savaşın sona ereceğine yönelik bir beklenti oluşturup oluşturmadığı soruldu. Ayrıca İran'daki genel havanın bu yönde olup olmadığı gündeme getirildi.

Soruyu yanıtlayan A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, durumun tam olarak böyle olmadığını belirtti. Donald Trump ve partisinin seçimlerde aldığı yenilginin İran savaşının sona erdiği ya da İran'a yönelik saldırıların gerçekleşmeyeceği anlamına gelmediğini vurguladı.

İran tarafının bu yönde bir beklenti taşımadığını ve savaş seçeneğinin hâlâ masada olduğunu ifade eden Karabağ, buna karşın Trump'ın bundan sonraki süreçte çok daha zorlanacağını dile getirdi.

DONALD TRUMP'TAN SEÇİM SONRASI DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarının ardından kameralar karşısına geçerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bu bize ders olsun. Savaşın seçimleri etkileyeceğini biliyordum. Ancak etkilese de etkilemese de İran nükleer silaha sahip olamaz. İran savaşı kısa vadede benzin fiyatlarının biraz yükselmesine yol açtı ancak başka seçeneğimiz yoktu, bunu yapmak zorundaydık. Yıkıcı olmak istemedikleri sürece Demokratlarla muhtemelen iyi anlaşacağım. Zaten aradılar, bazı konuları konuşmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.