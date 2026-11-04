CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Liverpool
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Liverpool ile karşılaşıyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Liverpool skoruyla devam ediyor.
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Fenerbahçe 0 - 0 Liverpool
16' Munoz, sağ kanattan ceza sahasına girdi, vuruşunda son anda İsmail ayak koydu.
13' Szobaszlai'nin ceza sahası yayı üstünden kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri geldi.
3' Szobaszlai'nin sağ taraftan ortasına Jacquet kafayı vurdu, top yandan auta gitti.
3' Sol taraftan yapılan ortaya arka direkte Munoz vurdu, Ederson kapattığı köşeden çıkardı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku.
Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola.