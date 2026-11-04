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Spor CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Liverpool
Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Liverpool

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CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Liverpool

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Liverpool ile karşılaşıyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Liverpool skoruyla devam ediyor.

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Fenerbahçe 0 - 0 Liverpool

16' Munoz, sağ kanattan ceza sahasına girdi, vuruşunda son anda İsmail ayak koydu.

13' Szobaszlai'nin ceza sahası yayı üstünden kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri geldi.

3' Szobaszlai'nin sağ taraftan ortasına Jacquet kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

3' Sol taraftan yapılan ortaya arka direkte Munoz vurdu, Ederson kapattığı köşeden çıkardı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku.

Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola.

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