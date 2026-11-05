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Teknoloji-Bilişim
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Çekmiyor! Teknoloji ülkesinde cep telefonu sorunu yaşanıyor

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Çekmiyor! Teknoloji ülkesinde cep telefonu sorunu yaşanıyor

Teknolojiyi en iyi kullanan ülkelerin başında gelen Japonya’da kriz yaşanıyor. Ülkenin en büyük mobil operatörü NTT Docomo, Japonya genelinde hizmet kesintileri yaşandığını duyurdu.

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Foto - Çekmiyor! Teknoloji ülkesinde cep telefonu sorunu yaşanıyor

Kyodo'nun haberine göre NTT Docomo, konu hakkında açıklamada bulundu.

#2
Foto - Çekmiyor! Teknoloji ülkesinde cep telefonu sorunu yaşanıyor

Açıklamada, Japonya genelinde hizmet kesintilerinin yaşandığı ifade edilerek, sorunun nedeninin araştırıldığı bildirildi.

#3
Foto - Çekmiyor! Teknoloji ülkesinde cep telefonu sorunu yaşanıyor

Sesli aramalar, mobil veri kullanımı ve kısa mesaj gönderimi gibi hizmetlerde aksama yaşandığı aktarılan açıklamada, bu durumun NTT Docomo'nun ağını kullanan diğer mobil operatörlerin sunduğu hizmetleri de etkilediği belirtildi.

#4
Foto - Çekmiyor! Teknoloji ülkesinde cep telefonu sorunu yaşanıyor

Habere göre, NTT Docomo, daha önce sunucularına dışarıdan yetkisiz bir erişim sağlandığının tespit edilmesi üzerine çevrim içi mağazasını ve "My docomo" müşteri portalını askıya aldığını açıklamıştı.

#5
Foto - Çekmiyor! Teknoloji ülkesinde cep telefonu sorunu yaşanıyor

Bu askıya alma işlemi nedeniyle müşteriler, mobil abonelik işlemleri yapma, fatura görüntüleme veya sözleşme değişikliği gerçekleştirme gibi hizmetlerden yararlanamaz hale gelmişti.

#6
Foto - Çekmiyor! Teknoloji ülkesinde cep telefonu sorunu yaşanıyor

NTT Docomo, bünyesindeki milyonlarca kullanıcıyla Japonya'nın en büyük mobil operatörü konumunda bulunuyor.

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