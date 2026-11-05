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Gündem 163 milyonla girip 2.1 milyarla çıkmak nasıl mümkün olabilir? BUNU HERKES ÖĞRENMELİ! Ali Karahasanoğlu yazdı
Gündem

163 milyonla girip 2.1 milyarla çıkmak nasıl mümkün olabilir? BUNU HERKES ÖĞRENMELİ! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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163 milyonla girip 2.1 milyarla çıkmak nasıl mümkün olabilir? BUNU HERKES ÖĞRENMELİ! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı Ömer Gönül'ün yeniden ifadeye çağrıldığını belirterek dikkat çeken sorular yöneltti. Borsa işlemlerindeki yüksek kazancın açıklığa kavuşturulmasını isteyen Karahasanoğlu, “Birilerini korumak, kendinizi ateşe atmaktır” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı köşe yazısında, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı Ömer Gönül hakkındaki soruşturma iddialarını değerlendirdi.

Söz konusu isimlerin ikinci kez ifadeye çağrıldığını aktaran Karahasanoğlu, soruşturmanın bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

“163 MİLYONLA GİRİP 2,1 MİLYARLA ÇIKMAK NASIL MÜMKÜN?”

Karahasanoğlu, yazısında Kaya ailesinin borsa işlemlerine ilişkin aktardığı rakamlara dikkat çekerek şu soruyu yöneltti:

“163 milyon TL yatırıp 5 ayda bunu 2,1 milyara çıkarmak nasıl mümkün olabilir?”

Bu kazancın nasıl elde edildiğinin açıklanması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, hisse alım ve satım kararlarında herhangi bir yönlendirme bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılmasını istedi.

“KİMSEYİ KORUMAYIN, GERÇEKLERİ ANLATIN”

Karahasanoğlu, soruşturmayla ilgili bilgi sahibi olan herkesin bildiklerini savcılıkla paylaşması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Birilerini korumak, kendinizi ateşe atmaktır, bunu herkes öğrenmeli, artık.”

Yolsuzluk iddialarının yalnızca kamuoyunda öne çıkan isimlerle sınırlı tutulmaması gerektiğini vurgulayan yazar, varsa organizasyonun arkasındaki asıl sorumluların da ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

“AK PARTİ'DE KİMSEYE SORUŞTURMA AYRICALIĞI YOK”

Yazısında siyasi partilerin yolsuzluk iddiaları karşısındaki tutumlarını da karşılaştıran Karahasanoğlu, AK Parti iktidarında daha önce bakanlık yapmış isimlerin de soruşturma kapsamında ifadeye çağrılabildiğini belirtti.

Karahasanoğlu, “Benim partimdensin, sana soruşturma yok” şeklinde bir ayrıcalık tanınmadığını ortaya koydu.

“YA GERÇEKLER ANLATILACAK YA DA ÜÇ MAYMUN OYNANACAK”

Soruşturmanın sonuçlandırılabilmesi için bütün bilgilerin yetkililere aktarılması gerektiğini kaydeden Karahasanoğlu, yazısını şu sorularla tamamladı:

“Bakalım bilinenler bugün anlatılacak mı? Bizzat işin içinde iseler, etkin pişmanlıktan yararlanacaklar mı? Yoksa üç maymun mu oynanacak?”

ALİ KARAHASANOĞLU'NUNYAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

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Yorumlar

Vay vay

Soruşturma ayrıcalığı yok mu..milletin parasına çöküp malı 29 ayrı ülkeye götürenlerin isimleri bile gizleniyor..Niye gizleniyor çünkü ucu yukarılara gider..
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