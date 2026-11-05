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Gündem Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde kimsenin görmediği o ayrıntı! Yücel Kaya yazdı
Gündem

Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde kimsenin görmediği o ayrıntı! Yücel Kaya yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde kimsenin görmediği o ayrıntı! Yücel Kaya yazdı

Yeni Akit yazarı Yücel Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretini farklı bir açıdan ele aldı. İki ülke arasındaki ticari ve stratejik anlaşmaların ötesinde, resmî karşılama törenindeki tarihî sembollere dikkat çeken Kaya, Güney Kore'nin geçmişine sahip çıkarken teknolojide dünya devi hâline gelmesini Türkiye ile karşılaştırdı. Kaya, “Geleceğe yürümek için köklerini kesmek gerekmez” ifadeleriyle dikkat çekici bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore temasları, savunma sanayisi, nükleer enerji ve yüksek teknoloji alanındaki iş birliği başlıklarıyla gündeme gelirken, Yeni Akit yazarı Yücel Kaya, ziyaretin kamuoyunda fazla konuşulmayan tarihî ve kültürel yönünü köşesine taşıdı.

“Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde kimsenin görmediği ayrıntı” başlıklı yazısında Kaya, Seul'deki karşılama töreninde yer alan tarihî kıyafetli askerlerin ve geleneksel Kore giysilerinin tesadüf olmadığını vurguladı.

“KIRMIZI HALININ İKİ YANINDA İKİ BİN YILLIK TARİH VARDI”

Güney Kore'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarken köklü devlet geleneğini de sergilediğine dikkat çeken Kaya, törenlerde kullanılan askerî kıyafetlerin Joseon Hanedanlığı döneminden izler taşıdığını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un eşi Kim Hye-kyung'un geleneksel hanbok kıyafetiyle programa katılmasını da değerlendiren Kaya, bu görüntülerin ülkenin tarihî kimliğine verdiği önemi ortaya koyduğunu kaydetti.

TÜRKLERLE KORELİLERİN DOSTLUĞU KORE SAVAŞI'NDAN ÇOK DAHA ESKİ

Yazısında iki millet arasındaki tarihî ilişkilere de değinen Kaya, Türklerle Kore coğrafyasındaki devletlerin temaslarının yalnızca 1950'de başlayan Kore Savaşı'yla sınırlı olmadığını hatırlattı.

Goguryeo Krallığı ile Göktürkler arasındaki 6. ve 7. yüzyıl diplomatik ilişkilerine dikkat çeken Kaya, 607 yılında bir Goguryeo elçisinin Göktürk kağanının yanında bulunmasının tarihî önemini anlattı.

Kaya, Kore Savaşı'nda şehit düşen Mehmetçikleri de hatırlatarak Türkiye ile Güney Kore arasındaki kardeşliğin tarihî fedakârlıklara dayandığını vurguladı.

“KORELİLER TARİHİNİ KORUDU, TEKNOLOJİDE ZİRVEYE ÇIKTI”

Güney Kore'nin savaşın yıkımından çıkarak elektronik, otomotiv, gemi yapımı ve yüksek teknolojide dünyanın önde gelen ülkelerinden biri hâline gelmesini değerlendiren Kaya, ülkenin modernleşirken tarihî mirasını terk etmediğine dikkat çekti.

Türkiye'nin geçmişteki kültür politikalarını da eleştiren Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Demek ki teknolojide zirveye çıkmak için geçmiş köklü tarihi ayaklar altına almak gerekmiyormuş. O kökün üzerine yeniden ayağa kalkacak bir irade de gerekiyormuş. Güney Kore bunu başardı.”

“KORELİLER YAPINCA ALKIŞLIYORUZ, TÜRKLER YAPINCA NEDEN RAHATSIZ OLUYORUZ?”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bazı karşılama törenlerinde Türk tarihindeki devletleri temsil eden askerî kıyafetlerin kullanılmasını da hatırlatan Kaya, Türkiye'de bu uygulamaları eleştiren çevrelere seslendi.

Kaya, Güney Kore'nin tarihî sembollerinin takdir edildiğini, Türkiye'deki benzer uygulamaların ise bazı çevrelerce küçümsendiğini belirterek şu soruyu yöneltti:

“Koreliler bunu yapınca alkışlıyoruz. Türkler yapınca neden rahatsız oluyoruz?”

“GELECEĞE YÜRÜMEK İÇİN KÖKLERİNİ KESMEK GEREKMEZ”

Yücel Kaya, yazısının sonunda Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinden çıkarılması gereken en önemli derslerden birinin tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Güney Kore'nin modern teknolojiyle köklü tarihini bir arada yaşattığını belirten Kaya, makalesini şu ifadelerle tamamladı:

“Geleceğe yürümek için köklerini kesmek gerekmez. Tam tersine… Kökünüz ne kadar sağlamsa, o kadar yükseğe çıkabilirsiniz.”

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Yorumlar

Türk

Türkiye deki rahatsızlık Türk tarihinin şeklen kullanılması ancak Türk kimliğinin bastırılmasından ve daha ümmetçi bir anlayışın benimsenmesinden kaynaklanmakta. Türk tarihinin de belli bir bölümü öne çıkarılırken tamamı benimsenmiyor sanki. Osmanlının öncesi ve çok öncesi de var, hepsi Türk. Samimiyet önemli.
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