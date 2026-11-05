Düzenli soğuk duş alanlarda dikkat çeken sonuç!

İsviçre’de Basel Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, düzenli olarak soğuk duş alan katılımcıların hastalık nedeniyle işe gidemedikleri gün sayısının yüzde 31, hasta geçirdikleri gün sayısının ise yüzde 26 daha az olduğu bildirildi.

Psikolog Lena Glaser, doktora çalışması kapsamında insanların yeni alışkanlıklar edinmesini etkileyen psikolojik etkenleri incelerken düzenli soğuk duşun hastalık, işe devamsızlık ve iyi oluşla ilişkisini araştırdı.

Toplam 719 kişinin katıldığı üç randomize kontrollü deneyin verilerini bir araya getiren araştırmacılar, düzenli soğuk duş alanların hastalık nedeniyle işe gidemedikleri gün sayısının, düzenli soğuk duş almayanlara göre yüzde 31 daha düşük olduğunu belirledi. Soğuk duş alanlar, çoğunlukla ılık duş alanlara kıyasla yüzde 26 daha az hastalık günü bildirdi.

İlk iki haftadan sonra çalışmayı bırakanlar azaldı

Anketlerde soğuk duş alan katılımcıların psikolojik iyi oluşunda küçük bir iyileşme görüldü. Fiziksel iyi oluşta da iyileşme yönünde bir değişim kaydedildi ancak bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Glaser, çok sayıda katılımcının ilk iki haftada çalışmayı bıraktığını, sonraki haftalarda ise ayrılma oranının düştüğünü söyledi. Araştırmacı, bu durumun katılımcıların soğuk duşa zamanla alıştığına işaret edebileceğini belirtti.