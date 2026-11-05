Kızılay’ın aşevi gönülleri ısıtıyor: Her gün 400 kişiye üç çeşit yemek

Hüryurt, aşevi hizmetinin sürdürülebilirliğinin Kars Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının finansman desteğiyle sağlandığını anlattı. İyilik hareketinin temelinde insan ve gönüllülüğün olduğuna dikkati çeken Hüryurt, şunları kaydetti: "Gönüllülük faaliyetlerimiz hem Kızılay Haftası'nda artarak devam ediyor hem de yılın her günü toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlamak açısından sürdürülebilir bir şekilde gidiyor. Hayırseverlerimize, bağışçılarımıza, kurum ve kuruluşlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Sürdürülebilirlik faaliyetinin ve bu hizmetin sağlanması için onların desteklerine ihtiyacımız olduğunu da söylemek istiyorum. Onların bizlere aktaracağı bağışlarla birlikte bir haneye her gün 3 çeşit yemeğin buradan ulaştırılabileceğini de iletmek istiyorum."