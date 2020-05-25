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Gündem

Yusuf Alabarda'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na çarpıcı benzetme

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörle mücadelede büyük bir başarı sağlayan yerli ve milli üretim insansız hava araçlarından rahatsız oldu. Bunun üzerine Yusuf Alabarda, Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:26:00 -
Yusuf Alabarda'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na çarpıcı benzetme

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, milli gururumuz insansız hava araçlarını hedef alan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi 'çocuk oyuncağı', sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim(nokta)." şeklinde skandal ifadelerle milli gururumuz insansız hava araçları ile milli hesapların birlik ve beraberliğini hedef almaya kalktı.

Bunun üzerine Alabarda, Sezgin Tanrıkulu'na, "Baban kim olur?' sualine 'at dayım olur' diye cevap veren mahcup katır misali, PKK'nın dumanını çıkarttınız' diyemediniz sanırım." ifadeleriyle tepki gösterdi.

İşte o tweet:

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler!

Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler!

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