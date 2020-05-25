Yusuf Alabarda'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na çarpıcı benzetme

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, milli gururumuz insansız hava araçlarını hedef alan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi 'çocuk oyuncağı', sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim(nokta)." şeklinde skandal ifadelerle milli gururumuz insansız hava araçları ile milli hesapların birlik ve beraberliğini hedef almaya kalktı.

Bunun üzerine Alabarda, Sezgin Tanrıkulu'na, "Baban kim olur?' sualine 'at dayım olur' diye cevap veren mahcup katır misali, PKK'nın dumanını çıkarttınız' diyemediniz sanırım." ifadeleriyle tepki gösterdi.

İşte o tweet: