Yurt fiyatları sebebi ile eylem yapmışlardı! Çoğunun Kocaeli ile ilgisinin bile olmadığı ortaya çıktı

Kocaeli'de 20 kişiden oluşan bir grup üniversite öğrencisi, yurt fiyatları ile ev kiralarının yüksek olduğunu öne sürüp, "Barınamıyoruz" sloganı ile eylem başlatarak, geceyi İzmit merkezindeki Cumhuriyet Parkı'nda geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü, gençlerin sorunlarını dinledi

Kocaeli Emniyeti tarafından park etrafında geniş güvenlik önlemleri alınırken, gecenin ilerleyen saatlerinde Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, eylem yapan gençlerin yanına geldi. Aktürk'ün öğrencilerin istek ve şikayetini dinlemesinden sonra da eylem devam etti.

Aralarında, Kocaeli ile ilgisi olmayanlar çıktı!

İşin gerçeği ise Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un açıklaması ile ortaya çıktı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vali Yavuz, "Değerli Kocaelili kardeşlerim, ilimizde yurt kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile eylem yapan gençlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiği ve İlimizle irtibatının olmadığı ayrıca eyleme katılan gençlerin hiç birinin yurt talebi olmadığı tespit edilmiştir." dedi.

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