Eşcinsel sapkılar Türkiye'yi şikayet etti: Bizi sokmadılar!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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5 bin eşcinsel sapkını İstanbul’a taşıyacak gemiye izin verilmemesinin yankıları sürüyor. İstanbul Valiliği, organizasyonun İstanbul ayağını kapatıp sapkınlara izin verilmeyeceğini açıklamasının ardından ABD'li tur şirketi Atlantis Events, Türkiye'yi seyahat rotasından çıkarmak zorunda kaldı ancak kuyruk acıları geçmedi. Organizasyonun CEO'su Rich Campbell, Amerikan CNN'e kanalına bağlanarak Türkiye’yi şikayet etti ve ‘Bizi ülkeye sokmadılar” dedi.
Gemiye doldurdukları 5 bin LGBT'li sapkını Türkiye'ye getirme planı, toplumdan yükselen tepkilerin ardından İstanbul Valiliği’nin hareket geçerek organizasyonun İstanbul ayağını üstlenen TekYön isimli sapkın yuvasının faaliyetlerine son vermişti.
Sapkın gemiye izin verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından ABD merkezli tur şirketi Atlantis Events, Türkiye'yi seyahat rotasından çıkararak programında değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı.
ABD'li milyarder Richard Branson destekli kruvaziyer şirketi Virgin Voyages'a ait gemi, Türk limanlarına yanaşmasına izin verilmemesi üzerine seyahat programını değiştirip Mısır'ın başkenti Kahire ile Yunanistan'ın Girit Adası'nı ziyaret edeceğini açıkladı.
KARARI DUYUNCA ŞAŞIRMIŞ!
Amerikan CNN'e konuşan sapkın organizasyonun CEO'su Rich Campbell, Türkiye'yi şikayet edip kararı 'oldukça şaşırtıcı' olarak niteledi. Campbell, "Kararın gerekçesi, bunun eşcinsel bir gruba yönelik bir organizasyon olması" ifadelerini kullandı.
CNN ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinin ahlaki standartlar nedeniyle eşcinsellere yönelik söylemlerini sertleştirdiğini ve politikaları yüzünden uluslararası 'insan hakları örgütlerinin' eleştirilerine maruz kaldığını öne sürdü.
CNN ayrıca eşcinsellerin yürüyüşlerine de yıllardır müsaade edilmediğini de aktardı.