Yurt dışından ithal ediliyordu... Türkiye ilk kez üretti

Eti Alüminyum, Ar-Ge çalışmaları sayesinde üretmeyi başardığı yüksek sıcaklığa dayanıklı, zırh hammaddesi olarak da kullanılan ve savunma sanayi başta olmak üzere onlarca farklı sektör için stratejik öneme sahip olan 'özel alümina' üretimi için yatırım kararı aldı.

Türkiye’de Ar-Ge ve teknoloji çalışmalarıyla stratejik sektörler için üretim yaparak cari açığın azaltılmasına katkı veren Eti Alüminyum, yerli üretimi artıracak önemli yatırıma imza atıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, başta savunma sanayii olmak üzere stratejik sektörlerde kullanılan 'özel alümina' üretimi için düğmeye basan şirket, kuracağı yeni tesisi bu yılın üçüncü çeyreğinde faaliyete geçirecek.

Yatırım kapsamında Konya Seydişehir’de bulunan alüminyum üretim tesisine eklenecek ‘Öğütülmüş Alümina Ünitesi’yle, ülkemizde tamamı ithal edilen 'özel alümina' ilk kez Türkiye’de üretilmeye başlayacak. Yeni yatırımla birlikte yıllık 40 bin tonluk 'özel alümina' üretim kapasitesine ulaşılması planlanıyor.

Eti Alüminyum’un Cengiz Holding tarafından 2005 yılında Özelleştirme İdaresi’nden alınmasının ardından 700 milyon doları aşan yatırım yapıldığına dikkat çeken Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, “Eti Alüminyum’un yarım asırlık tecrübesine eklediğimiz teknoloji yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla üretimimizi sürdürüyoruz. 82 bin tonluk alüminyum üretimiyle iç pazarın yüzde 10’unu karşılarken katma değeri yüksek yerli üretimle de her yıl 275 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyoruz” dedi.

Türk mühendisler geliştirdi

Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'özel alümina'da Türkiye pazarının 25 bin tonluk hacmi bulunduğunu anlatan Arkan, bu pazarın her yıl yüzde 5 büyüme potansiyeli olduğunu belirtti.

"Özel alümina" üretiminin Türk savunma sanayii için bir devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan Arkan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yaptığımız yatırımlarda öncelikli hedefimiz, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli ürünlerin üretimini Türkiye’de yapabilir hale gelmek. 'Özel alümina' da bu vizyonun bir sonucu. Bu yatırımla birlikte ülkemizde ilk kez üretilmeye başlanacak 'özel alümina', çok yüksek sıcaklıklara dayanması ve 2 bin derecelerde bile erimeyen özelliğinin yanı sıra hafif ve esnek oluşuyla da kullanılan sektör sayısını artırıyor. Bu önemli yatırımla birlikte ülkemizin 'özel alümina' ihtiyacını karşılayıp dışa bağımlılığını azaltmakla kalmayacağız; aynı zamanda rekabetçi gücümüzü artırarak Türkiye’nin alüminyumda ihracat gücünü de yukarıya taşıyacağız."