Yürekleri sızlatan görüntü! Yangının ortasında kalan hayvanlar yanarak telef oldu

Denizli’nin Babadağ ilçesinde bugün öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahallelerindeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başlaması üzerine bin nüfuslu Mollaahmet Mahallesi’nin tahliyesine başlandı. Zaman zaman etkili olan kuvvetli rüzgar mücadeleyi zorlaştırdı.

Onlarca hayvan telef oldu

Yaklaşık 10 saattir devam eden yangınlarda, onlarca hektar ormanlık arazinin yanı sıra yayla evleri, hayvan barınakları, onlarca küçükbaş ve binlerce yaban hayvanı telef oldu.

Yangına yaylada yakalanan bir koyun sürüsü de alevlerin arasında kaldı. Sürünün çobanları canlarını son anda kurtarabilirken, sürünün büyük bir bölümü yangında telef oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alevlerin uzaklaşmasının ardından sürünün son görüldüğü noktaya gelen çobanlar, karşılaştıkları işler acısı manzarayı cep telefonuyla görüntüledi. Telef olan ve can çekişen hayvanların görüntüleri yürekleri sızlattı.