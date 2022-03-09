  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yürek yakan görüntü! 8 yaşındaki kız çocuğu susuzluktan can verdi
Dünya

Yürek yakan görüntü! 8 yaşındaki kız çocuğu susuzluktan can verdi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgede yaşanan insanlık dramı yürekleri dağlıyor. Son olarak Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sekiz yaşındaki kız çocuğu susuzluktan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 18:19:00 -
Yürek yakan görüntü! 8 yaşındaki kız çocuğu susuzluktan can verdi

Rus işgalinin 14. gününde de Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Ülkenin dört bir yanı yangın yerine dönerken ölümle burun buruna gelen siviller ise canlarını kurtarmanın yollarını arıyor. İki ülke arasında belirli saatlerde uygulanan ateşkes ile sivillerin tahliyesi kademeli olarak gerçekleştiriliyor.

Susuzluktan hayatını kaybetti

Bölgeden gelen ölüm haberleri ve kareleri ise vicdanları yaralıyor. Son olarak Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sekiz yaşındaki kız çocuğunun, annesi Rus bombardımanı sırasında hayatını kaybedince evin altında bulunan bodruma girdiği ve burada Rusların şehre giden su hattını kesmesiyle susuzluktan hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ukraynalı vekil fotoğrafını paylaştı

Ukrayna milletvekili Lesia Vasylenko, sosyal medya hesabından Tanya'nın fotoğrafını paylaşıp "Bu kız susuzluktan hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın insanı koridor açma sözünü üç kez bozduğunu söyleyen Lesia, paylaşımına Emmanuel Macron, Joe Biden, Boris Johson ve AB Komsiyon başkanı Ursula von der Leyen'i de etiketledi.

Zelenskiy: Tam bir Nazi uygulaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldü. Bu tam bir Nazi uygulamasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay