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Yürek sızlatan olay! Polis devreye girdi

Şanlıurfa'daki bir parkta battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışan 55 yaşındaki Kazım Polat’a (55) polis sahip çıktı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 22:14
Yürek sızlatan olay! Polis devreye girdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçe merkezindeki Bağlar Mahallesi’nde bulunan parkta battaniyeye sarılı adamı görenler polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisin araştırmasında Kazım Polat’ın anlattıkları yürek burktu.

Polat’ın ilçede yaşayan kızının yanına geldiği ve kızı ile damadının arasının bozulmaması için evi terk ettiği öğrenildi.

'Ev kiramı ödeyemiyorum'

Evi olmadığı için küçük 2 oğlunu da akrabalarına bıraktığını söyleyen Polat, "Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ikamet etmekteyim. 1 kızım ve iki oğlum var. Oğullarım küçük olduğu için biri halasında biri de ablasında kalıyor. Ev kiramı ödeyemediğim için dışarda kaldım. Siverek'te oturan kızıma sığındım ancak onun da durumu iyi değil. Kocası ile huzuru bozulmasın diye evinde daha fazla kalamadım. Kaç gecedir bu parkta sabahlıyorum, hava çok soğuk" dedi.

Soğukta titreyen Polat, polis aracına bindirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 22:14
  1. baba
  2. Şanlıurfa
  3. DAMAT
  4. Eyyübiye
  5. Siverek

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