BİM’de 17-19 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Dikkat çeken ürünler indirimde
BİM’in 17 Temmuz Cuma kataloğunda özellikle mutfak ve sofra ürünleri dikkat çekiyor.
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BİM’in 17 Temmuz Cuma kataloğunda özellikle mutfak ve sofra ürünleri dikkat çekiyor.
17 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL Professional Karnıyarık Tencere ~32 cm 679 TL Kızartma Tenceresi 22 cm 429 TL Tava Seti 2'li 24+28 cm 599 TL Krep Tava 32 cm 339 TL Tefal Manuel Rondo 500 ml 749 TL Benante Desenli Cam Kesme Tablası 34,5x24,5 cm 199 TL Benante Desenli Pasta Tabağı 4'lü 19,5 cm 249 TL Bonera Derin Emaye Kase 16 cm 249 TL Paşabahçe Cam Kase / Meyvelik 24 cm 139 TL Paşabahçe Cam Kase Seti 6'lı 13 cm 199 TL Paşabahçe Cam Servis Tabağı 2'li ~17,9 cm 95 TL Paşabahçe Misis Çay Bardağı 6'lı ~160 cc 129 TL Rakle Renkli Cam Tatlı Kasesi 3'lü ~300 cc 239 TL LAV Cam Su Bardağı 3'lü 320 cc 109 TL LAV Cam Meşrubat Bardağı 3'lü 385 cc 129 TL Desenli Metal Çerezlik 9 cm 20 TL Buzluk Termos 20 lt 849 TL Bıçak / Soyacak Seti 3'lü 119 TL
17 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ABS Büyük Boy Valiz 1.190 TL ABS Orta Boy Valiz 66x43x25 cm 1.050 TL ABS Küçük Boy Valiz 56x36x25 cm 925 TL wexta Çocuk Valizi 999 TL Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 119 TL Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49 TL Tek Fiyat Mutfak Ekipmanları 39 TL Benante Ponpon Detaylı Ekmeklik 27,5x20 cm 199 TL Benante Ponpon Detaylı Sepet 31,5x24 cm 249 TL Benante Bambu Dönen Sunumluk 25 cm 209 TL Kare Saklama Kabı Seti 3'lü 0,45 L 35 TL Kare Saklama Kabı Seti 3'lü 0,75 L 45 TL Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 139 TL Ayaklı Bölmeli Organizer 13,5x21 cm 65 TL Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 99 TL Maisonette El Havlusu 50x100 cm 169 TL Maisonette Banyo Havlusu 70x140 cm 289 TL Şortlu Takım Kadın 379 TL Terlik Süsü 6'lı Paket 39 TL Bolero Bambu Boxer Erkek 119 TL Bolero Bambu Bato Külot Kadın 79 TL
19 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Kumtel Dijital Dokunmatik Beyaz Cam Ankastre Set 12.900 TL Buz Makinesi 3.900 TL RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 28.900 TL Ayaklı Vantilatör 990 TL Kule Tipi Vantilatör 1.590 TL Doldurulabilir Pürmüz 249 TL Vantilatör 5 Kanat 55 w 1.490 TL Yarı Otomatik Espresso Makinesi 5.990 TL
19 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Darbeli Akülü Vidalama 1.390 TL Kerpeten 499 TL Kalın Sıcak Silikon Tabancası 299 TL Tekli Klozet Kapağı 349 TL Aparatlı Klozet Kapağı Çocuk 449 TL Akülü Matkap 1.390 TL Mum Silikon 200 g 99 TL
19 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Tornavida Seti Blister Ambalaj 349 TL Kırıcı Delici Matkap 2.590 TL Matkap Uç Seti 349 TL Lavabo Açma Sustası 179 TL Titreşim Önleyici Makine Ayağı 149 TL Maket Bıçağı 159 TL Plastik Çekpas 119 TL Yer Fırçası 129 TL Cam Menfezi 65 TL
19 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Basınçlı Yıkama Makinesi 5.490 TL Silikon Tabancası 199 TL Silikon Derz Çekme Raglesi 119 TL Parmak Rulo 99 TL Çift Taraflı Köpük Bant 45 TL Pas Sökücü Sprey 119 TL Sarı Ispatula 99 TL Robot Fırça Plastik Saplı 3 Nolu 139 TL
19 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12-36 Ay Bebeğim Konuşuyor Kitabı 289 TL Akülü Chevrolet Camaro 15.000 TL Oyuncak Kürek Tırmık Seti 119 TL Buhar Silecekli Yüzücü Maskesi 999 TL
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