Küfürbaz Fatih bildiğiniz gibi… Altaylı, CHP’nin İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'a seslendi: Cacık, pislik, dandik, yancı!

CHP’nin İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'ın önceki gün yaptığı ‘CHP’den Halk TV'ye 79 milyon, Tele 1'e 33 milyon, Baba Ocağı'na ayda 5 milyon lira verildiği, 'trollük' yapan sosyal medya hesaplarına ise 775 milyon lira ödendiği. Sosyal medyada trol ağları oluşturularak Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret edildi’ iddialarına bugünkü yazısıyla cevap veren Fatih Altaylı, yine ağzını bozdu. Altaylı, Fırat’a şöyle seslendi: "Bir ara Kılıçdaroğlu’na kızmış, Özgür Özel’e yanlamıştı. Yüz bulamamıştı. Şimdi yeniden Kılıçdaroğlucu olmuş. Haklı da, Kılıçdaroğlucu olmasa cacık olamazdı."

"Bu bile kâr bu tipler için. Acaba siz sahibi olduğunuz ve Rasim Ozan Kütahyalı gibi tipleri çıkardığınız Politikyol adlı dandik kanalınız ve internet siteniz için CHP’den hiç para, hadi kibar olalım, destek aldınız mı? Bu kanalın hesaplarını herkese açar mısınız? Ha bir de para alan trollerden, sosyal medya hesaplarından bahsetmişsiniz, 'İsim verdirtmeyin bana' demişsiniz. Yok öyle yağma Kayyım İletişimcisi Ali Haydar Bey. Ortada bir avuç pislik atıp çekilmek yok. Eğer varsa o isimleri tek tek vereceksiniz."