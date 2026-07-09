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Ekonomi Türk lirasında 11 yıl sonra bir ilk! Bakan Şimşek açıkladı: En yüksek seviyesine ulaştı
Ekonomi

Türk lirasında 11 yıl sonra bir ilk! Bakan Şimşek açıkladı: En yüksek seviyesine ulaştı

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Türk lirasında 11 yıl sonra bir ilk! Bakan Şimşek açıkladı: En yüksek seviyesine ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, milyonlarca yatırımcının yakından takip ettiği bankalardaki mevduat dağılımına ilişkin ezber bozan rakamları paylaştı. Merkez Bankası verilerine göre, "çoklu şoklara rağmen" ters dolarizasyon sürecinde büyük bir zafer elde edildiğini belirten Bakan Şimşek, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının yüzde 62'ye ulaşarak son 11 yılın en yüksek seviyesini gördüğünü müjdeledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini belirterek, "Çoklu şoklara rağmen, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı" ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde, ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Çoklu şoklara rağmen, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz."

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