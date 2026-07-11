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Gündem Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Venezuela'ya yardım eli
Gündem

Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Venezuela'ya yardım eli

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Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Venezuela'ya yardım eli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, depremlerden etkilenen Venezuela'ya 30 ton insani yardım malzemesi gönderildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Venezuela'da 25 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AFAD koordinasyonunda Venezuela'daki çalışmalara destek vermek ve Türkiye'nin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla faaliyet yürütülüyor.

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığına ait 2 uçak ile bölgeye ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleri gönderildi.

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