Yerel Yurda giriş yaptı Edirne'de kar yağışı başladı
Yerel

Yurda giriş yaptı Edirne'de kar yağışı başladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yurda giriş yaptı Edirne'de kar yağışı başladı

Kentte gece boyunca devam eden yağış, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte kara dönüştü.

Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte gece boyunca devam eden yağış, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte kara dönüştü.

Yolların ıslak olması nedeniyle kar zeminde şu an için tutunmazken, kısa sürede araçların ve bitkilerin üzeri beyaza büründü.

Kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

