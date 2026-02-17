  • İSTANBUL
Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin ve Irak'ta ramazan ayı yarın başlıyor
Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin ve Irak'ta ramazan ayı yarın başlıyor

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin ve Irak'ta ramazan ayı yarın başlıyor

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin ve Irak'ta ramazan ayı yarın başlıyor. Türkiye, İran ve Suriye ise ramazan ayının perşembe günü başlayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan hilalinin görüldüğü ve yarın ramazan ayının ilk günü olduğu belirtildi.

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi de yarın ramazan ayının ilk günü olacağını açıkladı.

BAE'de ise Devlet Başkanlığı Divanı, ramazan ayının hilalinin görüldüğünü ve yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu duyurdu.

Yemen Vakıflar ve İrşad Bakanlığı da yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu açıkladı.

 

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de ramazan ayının ilk gününün yarın başlayacağını bildirdi.

Irak'ta Sünni Vakfı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Vakıflar Bakanlığı da ramazan ayının ilk gününün yarın başlayacağını belirtti.

Ramazana perşembe günü başlayacak olan ülkeler

Ürdün Başmüftüsü Ahmed el-Hasanat, hilalin görülmemesi nedeniyle yarının şaban ayının 30'uncu günü olarak kabul edileceğini, 19 Şubat Perşembe günü ramazan ayına başlanacağını duyurdu.

Türkiye, İran ve Suriye ise ramazan ayının perşembe günü başlayacağını açıkladı.

