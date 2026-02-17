  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım
Gündem

Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım

Cübbeli Ahmet Hoca "Müslümanlara duyuralım" diyerek yaptığı açıklamasında Ramazan ayına saatler kala önemli bir uyarıda bulundu.

Kutsiyeti ve fazileti Kur'an-ı Kerim ve sünnetle sabit olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına artık sayılı saatler kaldı.

Müslüman coğrafyalarda ve gönüllerde büyük bir heyecana neden olan Ramazan ayına ilişkin Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı geldi.

 

"Müslümanlara duyuralım"

"Müslümanlara duyuralım" diyen Cübbeli Ahmet Hoca şu ifadeleri kullandı:

Yarınki gün (18 Şubat Çarşamba) Ramazân'dan önceki son gün olması hasebiyle fıkha göre yevm-i şektir (şüpheli gündür). O günde nâfile olarak oruç tutulabilir. Bazı ülkeler hilâl gördüklerini iddiâ ederek yarın (18 Şubat Çarşamba'y)ı Ramazân ilân ettiler.

Dolayısıyla bizim takvimde de Ramazân 29 çektiği için yarın nâfile oruç tutulması ihtiyât îcâbıdır. Şûrâ Fıkıh Kurulu'muzun da fetvâsı bu yöndedir. Onu da sizlerle paylaşıyoruz.

MÜSLÜMANLARA DUYURALIM!

 

Ramazan hilali ne zaman görülecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Ramazan hilalinin ne zaman ve hangi saatte görüleceğini açıkladı.

İslam alemi için müjdeler ve bereket dolu 11 Ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in başlamasına saatler kala Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan açıklama geldi.

Diyanet Habere verilen bilgiye göre 2026 yılı Ramazan hilali Büyük Okyanus bölgesinden görülmeye başlanacak.

 

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından edinilen bilgide şu ifadelere yer verildi:

Şer‘î ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda; 1447 (2026) yılı Ramazan ayı hilalinin, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hâle geleceği tespit edilmiştir. Hilalin görülebilirlik anı Türkiye saatiyle 06.42’dir.

Bu doğrultuda, 19 Şubat 2026 Perşembe günü 1447/2026 yılı Ramazan ayının birinci günü olacaktır.

